Matrix 4 Resurrections, il trailer italiano del nuovo film della saga con Keanu Reeves

Il trailer italiano di Matrix 4 Resurrections riporta sui nostri schermi la saga con protagonista Keanu Reeves, che si era interrotta quasi vent'anni fa. Il quarto capitolo di Matrix, diretto da Lana Wachowski, è uno dei film più attesi dai fan e questo primo filmato ha già alzato l'hype a livelli stellari.

"Ho fatto sogni che non sono solo sogni" sentiamo dire a Reeves all'inizio del trailer ita. E non è solo un sogno l'arrivo al cinema di Matrix 4, il nuovo capitolo del franchise che ebbe inizio nel 1999, quando Lilly e Lana Wachowski ci presentarono per la prima volta Neo, Trinity, Morpheus e gli altri personaggi della saga.

E ora, nel 2021, avremo finalmente occasione di scoprire cosa è accaduto ai suoi protagonisti dopo che si sono spente le luci in sala per l'ultima volta.

Con qualche volto familiare (Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett-Smith, Lambert Wilson, Daniel Bernhard) e tante new entry (Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Jessica Henwick, Yahya Abdul-Mateen II, Priyanka Chopra Jonas Max Riemelt e Christina Ricci tra gli altri), Matrix Resurrections può contare su una sceneggiatura scritta da Lana Wachowski, David Mitchell e Aleksander Hemon, mentre alla regia ritroveremo solo Lana.

Nei cinema americani, il film distribuito da Warner Bros. Pictures farà il suo debutto il 22 dicembre 2021, proprio in occasione delle feste natalizie, mentre in Italia arriverà qualche giorno dopo (seppur effettivamente in un altro anno), ovvero il 1 gennaio 2022. E voi, che pillola sceglierete questa volta?