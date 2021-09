Matrix 4 - Resurrections: primo sguardo al look di Keanu Reeves, le reazioni dei fan a una certa somiglianza

Dopo il lancio del teaser trailer di Matrix 4 - Resurrections, ai fan non è sfuggita la somiglianza del nuovo look di Neo con un altro popolare personaggio interpretato da Keanu Reeves.

Dopo il lancio del teaser trailer interattivo di Matrix 4 - Resurrections, e in attesa del trailer ufficiale annunciato per domani, non sono mancate le reazioni dei fan a quanto visto finora e, in particolare, al nuovo look di Keanu Reeves che, a un primo sguardo, risulta molto familiare.

Matrix Resurrections: primo sguardo a Keanu Reeves nel teaser trailer

Date le 180.000 possibili varianti disponibili, ipotizziamo che l'esperienza visiva vari da fan a fan, ma in molti, alla visione dell'aspetto dell'attore, hanno pensato la stessa cosa condividendola sui social media.

A un primo sguardo, Keanu Reeves nei panni di Neo somiglia decisamente al look sfoggiato dall'attore in John Wick. Nel teaser trailer di Matrix 4 - Resurrections intravediamo, infatti, Reeves con i capelli lunghi e la barba incolta, look a cui ci ha abituato nella saga di John Wick, per l'appunto.

La somiglianza tra i personaggi di Keanu Reeves non è certo passata inosservata e mentre l'hashtag #MatrixResurrections è in trend da ieri, in molti hanno sottolineato scherzosamente l'evoluzione dell'aspetto di Neo.

Matrix Resurrections, scritto e diretto da Lana Wachowski, uscirà nelle sale il 22 dicembre. Nel cast ci sarà anche il ritorno di Carrie-Ann Moss e Jada Pinkett Smith, mentre tra i nuovi arrivi nel mondo sci-fi creato dalle sorelle Wachowski ci saranno Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Toby Onwumere, Priyanka Chopra, Max Riemelt e Eréndira Ibarra.