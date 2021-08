Matrix 4, Yahya Abdul-Mateen II e l'incontro con Keanu Reeves sul set: "Ho detto 'Oh me..a"

Yahya Abdul-Mateen II ha ricordato l'emozione provata durante il suo primo incontro con Keanu Reeves sul set di Matrix 4. L'attore ha inoltre descritto l'enorme ambizione del film, intuibile anche dall'attrezzatura all'avanguardia utilizzata da Lana Wachowski per le riprese del nuovo capitolo della saga.

Dopo una serie di rinvii, sembra che Matrix 4 possa arrivare nei cinema entro la fine di quest'anno. In attesa di scoprire se il nuovo capitolo del franchise sci-fi riuscirà a convincere i fan più fedeli, ci pensano le parole di Yahya Abdul-Mateen II a far aumentare ulteriormente l'hyper per il film. L'attore statunitense è uno dei volti nuovi che si uniscono all'opera diretta da Lana Wachowski, e questa settimana ha detto a The Hollywood Reporter di essere rimasto colpito sul set quando Keanu Reeves è arrivato per girare la loro prima scena insieme. Come risaputo, infatti, Reeves riprenderà il suo iconico ruolo di Neo, mentre la star femminile Carrie-Anne Moss tornerà come Trinity. Entrambi i personaggi sembravano morire alla fine di The Matrix Revolutions, quindi probabilmente le loro resurrezioni saranno al centro della trama del nuovo film.

Al momento non sono stati rivelati dettagli sulla trama, né sul ruolo di Abdul-Mateen II nel film. "Ricordo Keanu e la sua prima battuta", ha detto l'attore a THR, aggiungendo: "Ho alzato lo sguardo e c'era Keanu, ed ho detto: 'Oh me..a, sono davvero dentro Matrix'. C'era proprio Keanu in quella voce. E la tecnologia che Lana ha incorporato, le attrezzature per la macchina da presa che non ho mai visto prima. È così ambizioso. È stato davvero interessante realizzare il film in un momento in cui il mondo è così deformato e la realtà così distorta. Potrebbe insinuarsi un po' se glielo permetti".

Jessica Henwick, un'altra nuova aggiunta al franchise di Matrix, ha dichiarato in precedenza: "Ci sono sicuramente momenti sul set in cui Yahya ed io ci guardiamo e diciamo semplicemente 'Matrix 4'. Lana Wachowski sta facendo cose davvero interessanti a livello tecnico, nello stesso modo in cui, sai, ha creato uno stile all'epoca. Penso che cambierà di nuovo il settore con questo film. Ci sono alcune macchine che non ho mai visto prima e che ora stiamo usando. Questo è probabilmente tutto quello che posso dire su questo".

Abdul-Mateen II e Henwick non sono gli unici volti nuovi del franchise. I due attori sono infatti affiancati da Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Max Riemelt, Priyanka Chopra e Christina Ricci. Tra gli interpreti che ritornano insieme a Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss segnaliamo Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson e Daniel Bernhardt.