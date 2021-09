Matrix 4 - Resurrections: il primo teaser interattivo svela l'uscita del trailer ufficiale

Il primo teaser di Matrix Resurrections permette al pubblico di dare un'occhiata all'attesissimo film diretto da Lana Wachowski ed interpretato da Keanu Reeves. Il filmato svela anche l'uscita del trailer vero e proprio, prevista per giovedì 9 settembre 2021.

Matrix Resurrections, quarto film della serie cinematografica ideata dalle sorelle Wachowski, è ormai pronto per arrivare nelle sale internazionali. Quando sono trascorsi 18 anni dall'uscita del terzo film della saga sci-fi, i fan dell'opera con Keanu Reeves attendono con impazienza il rilascio del nuovo capitolo, che sarà distribuito nei cinema a fine anno e al quale, da qualche ora, è possibile dare una prima occhiata. Sul web è infatti disponibile un sito, whatisthematrix.com, che mette i visitatori di fronte alla più classica delle scelte, ovvero quella tra le iconiche pillole rosse e blu dei film.

Scegliendo la pillola rossa, si riceve una breve narrazione da Yahya Abdul-Mateen II, che assume un ruolo simile a quello di Morpheus per spiegare che il mondo che conosci non è quello che sembra. Insieme alla sua spiegazione, vediamo il codice a scorrimento verde caratteristico di Matrix, interrotto da alcune brevi scene del film in uscita. Ciò include Abdul-Mateen II che combatte contro il Neo di Keanu Reeves in un dojo. Scegliendo la pillola blu, invece, il sito ti offre la narrazione di Neil Patrick Harris, il quale spiega che il motivo per cui sei qui è perché hai difficoltà a distinguere la realtà dalla finzione. In entrambi i casi, appare l'orario esatto in cui si sta visualizzando il filmato, che fa sembrare l'esperienza ancora più reale.

Ogni volta che il visitatore seleziona una delle due opzioni del sito, si troverà di fronte a clip differenti, che probabilmente fanno parte del trailer che la Warner Bros. ha presentato al CinemaCon il mese scorso. Lana Wachowski ha diretto il film, in arrivo nelle sale il 22 dicembre. Nel cast di Matrix 4 ci sarà anche il ritorno di Jada Pinkett Smith, mentre tra i nuovi arrivi nel mondo sci-fi creato dalle sorelle Wachowski ci saranno Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Toby Onwumere, Priyanka Chopra, Max Riemelt, ed Eréndira Ibarra.