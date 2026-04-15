Masters of the Universe, per il popcorn busket viene scelto Skeletor: caccia alla collezione tra fan

Con Masters of the Universe, per il merchandising del nuovo film hanno puntato tutto sulla figura di Jared Leto nei panni di Skeletor, presentando un cestello da popcorn che è già oggetto da collezione ambito tra i fan.

Il nuovo film di Masters of the Universe punta anche sul merchandising: secchielli per popcorn, spade e gadget da collezione ispirati a He-Man e Skeletor invadono le sale, trasformando l'esperienza al cinema in un evento immersivo per i fan.

Popcorn, potere e nostalgia: il merchandising che ridefinisce l'esperienza in sala

Non si tratta più solo di snack: l'universo di Masters of the Universe entra nei cinema con una linea di merchandising che trasforma ogni spettatore in un potenziale collezionista. Presentata durante il CinemaCon, questa collezione sembra progettata per fare qualcosa di preciso: rendere il momento dell'intervallo quasi importante quanto il film stesso.

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Il protagonista indiscusso è il secchiello dedicato a Skeletor, una creazione che abbandona ogni timidezza per abbracciare l'estetica più iconica del villain. Un teschio con occhi rossi luminosi, incappucciato e apribile nella parte superiore: più che un contenitore, un oggetto scenico. Accanto a lui, la riproduzione del Castello Grayskull diventa un piccolo set portatile, con spazio per popcorn e bevande integrato, come se fosse una miniatura rubata direttamente dal mondo narrativo.

Non manca l'attenzione per chi parteggia per l'eroe. I fan di He-Man potranno impugnare - letteralmente - la Spada del Potere trasformata in contenitore per bevande: l'elsa si svita, rivelando uno spazio interno capace di contenere oltre un litro di liquido, mentre il pomolo nasconde una cannuccia. Un'idea che unisce funzione e iconografia, trasformando un simbolo narrativo in un oggetto d'uso.

A completare il quadro, secchielli più elaborati come quello che raffigura He-Man mentre avanza verso Skeletor sul trono di Snake Mountain, con fiamme luminose lungo la scalinata. E poi Battle Cat, la celebre tigre corazzata, pronta a diventare custode di popcorn. Ogni elemento sembra costruito per evocare un frammento di storia, rendendo tangibile l'immaginario di Eternia.

Tra cinema e collezionismo: quando il film diventa esperienza totale

Dietro questa strategia c'è una consapevolezza sempre più chiara nell'industria: il cinema contemporaneo non si limita più alla visione, ma si espande in un ecosistema fatto di oggetti, rituali e memoria. Il merchandising di Masters of the Universe si inserisce perfettamente in questa dinamica, puntando a trasformare una semplice uscita in sala in un'esperienza immersiva e condivisibile.

Locandina di Masters of the Universe

Non è un caso che catene come AMC, Cinemark e Regal stiano preparando versioni esclusive dei gadget. La competizione non è più solo tra film, ma tra esperienze. E in questo contesto, un secchiello popcorn può diventare un simbolo identitario, qualcosa da portare a casa e conservare come prova tangibile di un momento vissuto.

Il film, diretto da Travis Knight, con un cast che include Nicholas Galitzine, Jared Leto, Idris Elba e Camila Mendes, arriverà nelle sale il 4 giugno, portando sul grande schermo la lotta tra Prince Adam e Skeletor. Ma già prima dell'uscita, è chiaro che il progetto vuole occupare uno spazio più ampio, che va oltre la narrazione.