Masters of the Universe, il regista promette: "Conserveremo la stupidità intrinseca"

Il nuovo adattamento di Masters of the Universe conserverà la sua "stupidità intrinseca" e la giocosità che caratterizza l'originale, come ha confermato a Empire il regista Travis Knight, che ha molto a cuore quell'atmosfera spensierata anni '80 alla base della serie animata.

I nuovi protagonisti del fantasy in uscita nei cinema italiani il 4 giugno 2026 troneggiano sulla copertina di Empire che offre uno sguardo ravvicinato a He-Man (Nicholas Galitzine), Teela (Camila Mendes), Man-At-Arms (Idris Elba) e a Battle Cat. Sullo sfondo si erge il Castello di Grayskull, dimora del malvagio Skeletor, che sarà interpretato da Jared Leto.

Come è stato preservato lo spirito dell'originale

Mentre si attende di capire se il Super Bowl 2026 in programma domenica ci regalerà qualche sorpresa in forma di trailer e promo, Travis Knight ha spiegato di aver voluto preservare lo spirito dell'originale in questo adattamento moderno delle avventure dei personaggi al centro delle celebri action figure Mattel.

"C'è una certa stupidità intrinseca che stiamo riconoscendo e abbracciando. Penso che sia una virtù, in realtà" ha spiegato. "Ed è insita nella sceneggiatura per aiutare alcune di queste trovate ad avere senso per un pubblico moderno. Per esempio, perché quel personaggio dovrebbe avere quel nome stupido? Beh, nel corso del film vi mostreremo il perché."

Alla domanda sul casting di He-Man, Knight ha aggiunto: "Non cercavo un corpo. Cercavo un'anima. Avevo bisogno di qualcuno che avesse lo spirito di questo personaggio, che potesse essere divertente, affascinante, straziante e che fosse credibile come eroe d'azione. Perché c'è una dualità lì: Adam rappresenta l'empatia, He-Man rappresenta la forza."

Che cosa accade in Masters of the Universe?

Il nuovo adattamento del leggendario franchise ci riserva un'epica avventura live-action. Dopo essere stati separati per 15 anni, la Spada del Potere conduce il Principe Adam (Nicholas Galitzine) a Eternia, dove scopre che la sua casa è stata distrutta dal diabolico Skeletor (Jared Leto). Per salvare la sua famiglia e il suo mondo, Adam deve unire le forze con i suoi più stretti alleati, Teela (Camila Mendes) e Duncan/Man-At-Arms (Idris Elba), e abbracciare il suo vero destino diventando He-Man, l'uomo più potente dell'universo.

Scritto da Chris Butler e Aaron Nee, Adam Nee e Dave Callaham, e diretto da Travis Knight, Masters of the Universe vede protagonisti Nicholas Galitzine, Camila Mendes, Alison Brie, James Purefoy, Morena Baccarin, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Charlotte Riley, Kristen Wiig, Jared Leto e Idris Elba.