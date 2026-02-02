Masters of the Universe, questo amato personaggio assente nel trailer sarà nel film?

Il primo teaser trailer del nuovo film prodotto dagli Amazon MGM Studios ha rivelato tutti i personaggi classici della saga ma ne ha escluso uno particolarmente amato dai fan

Nei giorni scorsi, è finalmente approdato in streaming il primo teaser trailer di Masters of the Universe, adattamento live-action del franchise d'animazione con Noah Centineo nei panni del protagonista He-Man.

Nonostante alcuni aggiornamenti moderni, il film sembra molto simile al classico cartone animato degli anni '80. Tuttavia, tra tutte le rivelazioni che abbiamo avuto nel primo trailer, c'è stata un'omissione degna di nota: il personaggio di Orko.

Masters of the Universe: Orko e He-Man

Chi è Orko nel franchise di Masters of the Universe?

L'amato personaggio, un essere magico proveniente dal pianeta Trolla, non era stato originariamente creato per la linea di giocattoli del franchise. Era stato invece ideato dalla Filmation per fornire un tocco di comicità alla serie animata He-Man and the Masters of the Universe.

Quando lo show divenne un successo, Orko ottenne la sua action figure e da allora è rimasto una parte importante di Masters of the Universe. Tuttavia, non apparve nel film live-action del 1987 a causa dei limiti di budget e delle difficoltà che comportava la creazione di un personaggio CGI o pupazzo credibile all'epoca.

Al posto di Orko c'era Gwildor (interpretato da Billy Barty), che ha sicuramente la sua buona dose di fan. Tuttavia, la speranza è che il nuovo Masters of the Universe ripari agli errori del passato con il tanto atteso debutto live-action di Orko.

Masters of the Universe

Il personaggio apparirà nel film Amazon?

Bene, secondo un nuovo aggiornamento da He-Mania.com, "ci vorrà un po' prima che compaia, ma sì, Orko appare davvero nel nuovo film Masters of the Universe. È un momento fantastico, anche se non dura molto a lungo".

Sembra che si tratterà più di un cameo esteso che altro, ma siamo sicuri che questa notizia sarà un sollievo per i fan di lunga data di He-Man. Non è ancora stato rivelato chi sarà il doppiatore di Orko, ma probabilmente la notizia trapelerà tra non molto.

Masters of the Universe

Cosa racconta il live-action di Masters of the Universe?

In Masters of the Universe, il regista Travis Knight riporta sul grande schermo la leggendaria serie con questa epica avventura live-action. Dopo 15 anni di separazione, la Spada del Potere ricondurrà il principe Adam (Nicholas Galitzine) a Eternia, dove scoprirà che la sua patria è stata distrutta dal malvagio Skeletor (Jared Leto).

Per salvare la sua famiglia e il suo mondo, Adam deve unire le forze con i suoi alleati più stretti, Teela (Camila Mendes) e Duncan/Man-At-Arms (Idris Elba), e abbracciare il suo vero destino come He-Man, l'uomo più potente dell'universo. L'uscita del film è attesa per il 5 giugno 2026.