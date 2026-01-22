Masters of the Universe: Nicholas Galitzine è il principe Adam nel primo trailer

Arriverà nelle sale italiane dal 4 giugno l'atteso film Masters of the Universe, il progetto live-action ispirato alla popolare linea di giocattoli degli anni '80 e il trailer regala molte anticipazioni sull'approccio scelto all'atmosfera e alla storia portata sugli schermi.

Il progetto, che verrà distribuito da Eagle Pictures, ha come protagonista Nicholas Galitzine nel ruolo dell'eroe, ovvero il principe Adam.

Il cast di Masters of the Universe

Alla regia del lungometraggio ci sarà Travis Knight, già dietro la macchina da presa di apprezzati progetti come Kubo e la spada magica e Bumblebee.

Il cast è composto da Nicholas Galitzine (Purple Hearts, Cenerentola) nel ruolo di Adam/He-Man è affiancato da Camila Mendes (Riverdale), Idris Elba (Luther, la saga di Thor) e il premio Oscar Jared Leto (Dallas Buyers Club). Tra gli interpreti ci sono inoltre Alison Brie (Together), Morena Baccarin (la saga di Deadpool), James Purefoy (Rome) e Charlotte Riley (Peaky Blinders).

Nel video si anticipa qualche passaggio di quello che accade quando, dopo quindici anni, la Spada del Potere riporta il principe Adam/He-Man, su Eternia, ora sotto il giogo di Skeletor. Per salvare la sua famiglia e il suo mondo, Adam dovrà unire le forze con i suoi alleati e accettare il proprio destino come He-Man, l'uomo più potente dell'universo.

Cosa racconterà il film

In Masters Of The Universe (di cui attualmente sono emerse online solo le prime reazioni alle proiezioni test), il regista Travis Knight riporta sul grande schermo il leggendario franchise con questa epica avventura live-action.

La sinossi ufficiale dichiara: Dopo essere stati separati per 15 anni, la Spada del Potere conduce il Principe Adam (Nicholas Galitzine) di nuovo su Eternia, dove scopre la sua casa devastata dal diabolico dominio di Skeletor (Jared Leto). Per salvare la sua famiglia e il suo mondo, Adam deve unire le forze con i suoi alleati più fidati, Teela (Camila Mendes) e Duncan/Man-At-Arms (Idris Elba), e abbracciare il suo vero destino come He-Man - l'uomo più potente dell'universo.