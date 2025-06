Masters of the Universe: Nicholas Galitzine è He-Man nella prima immagine: "È il ruolo della mia vita"

Il popolarissimo franchise d'animazione sta per tornare al cinema in questa nuovissima produzione in live-action con Galitzine protagonista

La star di Masters of the Universe Nicholas Galitzine ha postato una prima immagine di sé nei panni di He-Man per celebrare la fine delle riprese dell'adattamento live-action della serie animata del 1983. Questa nuova versione è prodotta dagli Amazon MGM Studios e Mattel Films.

"Beh, la produzione di Masters of the Universe è terminata", ha scritto Galitzine. "È stato un onore assumersi la responsabilità di interpretare Adam e He-Man. È stato il ruolo della mia vita e ci ho messo tutto me stesso. Non posso mostrarvi molto, ma sono molto orgoglioso del film che abbiamo realizzato. Grazie al nostro fantastico cast e alla troupe per il duro lavoro".

Oltre che dall'He-Man di Galitzine, il film è interpretato da Camila Mendes nel ruolo di Teela, Alison Brie nel ruolo di Evil-Lyn, Jared Leto nel ruolo di Skeletor, Idris Elba nel ruolo di Man-at-Arms, Sam. C Wilson nel ruolo di Trap Jaw, Kojo Attah nel ruolo di Tri-Klops, Hafthor Bjornsson nel ruolo di Goat Man e Jóhannes Haukur Jóhannesson nel ruolo di Malcolm/Fisto.

Gli allenamenti di Galitzine e le accuse a Jared Leto

Nicholas Galitzine sul red carpet

L'apprezzato regista di Bumblebee Travis Knight ha diretto il film basandosi su una sceneggiatura di Chris Butler, che si è aggiunto alla produzione intervenendo sulle bozze iniziali scritte da David Callaham e Aaron e Adam Nee. Tra i produttori figurano Robbie Brenner della Mattel Films, Todd Black della Escape Artists, Jason Blumenthal e Steve Tisch. L'uscita del film è prevista per il 5 giugno 2026.

Durante una recente intervista, Jóhannesson aveva parlato della preparazione fisica di Galitzine per il ruolo di He-Man: "Sono stato con lui a Londra", ha detto. "Stiamo facendo le prove e le riprese stanno per iniziare. E voglio dire, sembra una bestia. Non vi sta mostrando tutto".

Il marketing di Masters of the Universe non avrà vita facile, visto che nei giorni scorsi Jared Leto è stato accusato di molestie da diverse donne, una delle quali era addirittura minorenne all'epoca dei fatti menzionati nell'accusa. L'attore ha negato ogni genere di accusa, ma chiaramente una volta sotto i riflettori sarà costretto a rispondere a delle domande piuttosto scomode.