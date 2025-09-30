Masters of the universe: la descrizione del trailer anticipa una trasformazione epica

Curiosi di conoscere il contenuto del trailer di Masters of the Universe? In attesa della pubblicazione, e mentre il film interpretato da Nicholas Galitzine nei panni del nuovo He-Man è in fase di post-production, la descrizione del trailer è trapelata online grazie a HeMania.com alimentando la discussione tra i fan del franchise.

"Era una delle prime versioni del trailer, con diverse inquadrature che mostravano ancora il green screen ed erano un po' difficili da vedere a causa delle filigrane di sicurezza, ma nel complesso era buono" si legge. "Era circa al 75% della lavorazione. Il montaggio era piuttosto grezzo, quindi non era affatto rifinito. Ma i personaggi che ho visto sembravano realizzati bene. Si apre con il Principe Adam che parla con un amico sulla Terra e sono confusi perché Cringer è lì e parlano della tigre verde. Da lì si passa al Principe Adam che va sul suo mondo natale e scopre la sua discendenza da quella che credo sia la maga, ma era un po' difficile da vedere a causa delle filigrane. Dopodiché, la scena si movimenta e si vede il Principe Adam parlare con alcune persone di Eternia. Si intravede brevemente Skeletor e quella che credo sia Evil-Lyn. Il trailer mostra il Principe Adam che alza la spada e urla 'HO IL POTERE' e si vede la trasformazione. Segue qualche rapida scena in cui He-Man combatte i nemici, poi finisce".

Il leaker ha rivelato, inoltre, che Skeletor "somiglia molto a quello della serie animata originale" e che il film sembra una "solida storia delle origini" per l'eroe muscoloso.

Che cosa aspettarsi dal reboot live-action sull'eroe Mattel?

L'eroe biondo nato dalle action figures Mattel è diventato una vera e propria icona del bene. Forte di un franchise inossidabile che comprende film, serie tv animate e prodotti di ogni genere, il live-action Masters of the Universe vede nel cast Nicholas Galitzine nei panni del Principe Adam/He-Man, Jared Leto in quelli del villain Skeleton, Idris Elba nel ruolo di Duncan/Man-At-Arms, Morena Baccarin nei panni della strega mutaforma Sorceress, Jóhannes Haukur Jóhannesson in quelli di Malcolm, alias Fisto, mentre James Purefoy e Charlotte Riley interpretano i genitori di Adam, Re Randor e la Regina Marlena. Inoltre Sam C. Wilson sarà Trap Jaw, Kojo Attah sarà Tri-Klops e Jon Xue Zhang vestirà i panni di Ram-Man.

La storia del film seguirà il principe Adam, un bambino di 10 anni, che si schianta sulla Terra a bordo di un'astronave e si separa dalla sua magica Spada del Potere, l'unico collegamento con la sua casa su Eternia. Dopo averla ritrovata quasi vent'anni dopo, il principe Adam viene catapultato nello spazio per difendere il suo pianeta natale dalle forze malvagie di Skeletor. Ma per sconfiggere un nemico così potente, il principe Adam dovrà prima scoprire i misteri del suo passato e diventare He-Man: l'uomo più potente dell'Universo.

Masters of the Universe arriverà nei cinema il 5 giugno 2026.