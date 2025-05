Masters of the Universe: Camila Mendes mozzafiato con indosso il costume di Teela

Mentre le riprese del film live-action Masters of the Universe continuano a Londra, sono emerse in rete alcune foto e un video dal set ci permettono di dare una prima occhiata a Camila Mendes con indosso il costume completo di Teela.

La star di Riverdale è stata immortalata mentre girava diverse scene (tra cui una sequenza d'azione) in compagnia di Nicholas Galitzine, che qui è in modalità Principe Adam. Probabilmente, a questo punto della storia, Teela dovrebbe arrivare sulla Terra per riportare lo smemorato Adam al suo mondo natale, Eternia, dove compirà il suo destino come He-Man.

Teela è stata una presenza fissa nel franchise di Masters of the Universe fin dalle primissime storie, ed è solitamente rappresentata come protettrice del Principe Adam e braccio destro/interesse amoroso di He-Man.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Com'è cambiato il personaggio di Teela negli anni

Il personaggio è stato interpretato da Chelsea Field nel precedente film live-action ed è stato doppiato da Sarah Michelle Gellar nella serie animata di Netflix Masters of the Universe: Revelation, prima di essere sostituita da Melissa Benoist nell'episodio successivo.

Teela ha indossato è stata dotata di una serie di costumi diversi nel corso degli anni in cui è stata rappresentata sugli schermi, ma di solito si è attenuta alla combinazione di colori oro e nero. Il costume di Mendes che vediamo nelle immagini è chiaramente ispirato alla serie animata originale, con alcuni piccoli accorgimenti per renderlo più moderno.

La nuova versione live-action di Masters of the Universe vedrà anche la partecipazione di Morena Baccarin (Deadpool & Wolverine) nel ruolo della Strega e di James Purefoy e Charlotte Riley nei panni dei genitori di Adam, Re Randor e Regina Marlena, insieme ad Alison Brie (GLOW, Community) nel ruolo del braccio destro di Skeletor, Evil-Lyn, Idris Elba (Thor, Luther) nel ruolo dell'Uomo-Armi e Jared Leto (Morbius, Blade Runner 2049) nel ruolo dello stesso Skeletor. Il film è diretto da Travis Knight da uno script di Chris Butler.