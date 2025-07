Alison Brie su Masters of the Universe: "Se avrà un tono serio? In tanti credono di sapere, ma..."

Le ultime voci intorno al progetto cinematografico di Masters of the Universe lasciavano intendere che il film non avrà il classico tono leggero e sopra le righe ma avrà sarà molto più cupo.

Alison Brie, una delle star del lungometraggio, è intervenuta a gamba tesa pubblicamente per mettere a tacere i rumor, che dal suo punto di vista sono ingiustificati e alimentati da persone che non conoscono la realtà della situazione.

Alison Brie spegne le voci intorno a Masters of the Universe

"In tanti credono di sapere tutto ma non è così" ha specificato Brie in un'intervista rilasciata a Collider. L'attrice ha confermato di aver recitato nel film ma di non poter dire altro.

Alison Brie in una scena di Community

"Ho fatto Masters of the Universe, e davvero sento che non dovrei dire troppo nemmeno su quello. Ma penso che sia davvero divertente, e credo che soddisferà sia il pubblico nostalgico che amava He-Man da bambino, sia una nuova generazione di fan" ha concluso.

I dettagli del nuovo progetto cinematografico su He-Man

Diretto dal regista di Bumblebee Travis Knight, Masters of the Universe uscirà nelle sale il 6 giugno 2026 e racconta la storia di un giovane sulla Terra che scopre di essere il principe di un pianeta lontano e che deve reclamare una spada magica.

Grazie al suo potere, il giovane tornerà a casa per difendere il regno dalle forze oscure del male. Nel cast anche Camila Mendes nel ruolo di Teela, Morena Baccarin come La Maga, Hafþór Júlíus Björnsson come Goat Man, James Purefoy nei panni del Re Randor e Charlotte Riley in quelli della Regina Marlena.

Alison Brie ha recitato da co-protagonista insieme al partner Dave Franco nel film Together, diretto da Michael Shanks.