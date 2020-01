Mary Poppins stasera in TV su Rai1!

Mary Poppins torna stasera su Rai1 alle 21:25 per uno degli appuntamenti ormai imperdibili delle feste natalizie. Ispirato ai romanzi di Pamela Lyndon Travers, nel 1965, anno successivo alla sua uscita, il film vinse ben 5 premi Oscar, tra cui le statuette per la migliore colonna sonora e per la migliore attrice protagonista ad una giovanissima Julie Andrews.

La storia di Mary Poppins è ormai arcinota: la famiglia Banks è alle prese con l'ennesimo cambio di governante dopo che anche l'ultima si è licenziata per colpa delle intemperanze dei piccoli Jane (Karen Dotrice) e Michael (Matthew Garber). Il signor Banks (David Tomlinson) pubblica un annuncio sul Times per trovare una nuova tata austera che educhi i due monelli. Dal canto loro i bambini hanno un'idea precisa su chi dovrebbe accudirli, idea che espongono in una lettera. Niente di più lontano dalle richieste del padre, che straccia quel pezzo di carta prima di darlo alle fiamme. Non si sa come ma l'indomani quella stessa lettera ricompare in casa Banks tra le mani di una ragazza scesa direttamente dal cielo. Il suo nome è Mary Poppins, la nuova tata praticamente perfetta sotto ogni aspetto. Dopo aver sbaragliato a modo suo la concorrenza, Mary comunica a George Banks che resterà con loro una sola settimana prima di decidere se accettare o meno l'incarico. Un giorno alla volta grazie ai suoi poteri e all'aiuto del fedele amico, lo spazzacamini Bert (Dick Van Dyke), Mary Poppins trascinerà i due bambini in magiche avventure ma sarà capace di dare un insegnamento molto importante anche agli abitanti più grandi della casa.

Locandina del film Mary Poppins ( 1964 ) della Disney

Mary Poppins fu un successo enorme per la Disney, che durante la sua permanenza al cinema riuscì a incassare oltre 100 milioni di dollari. Il film è stato anche probabilmente il più grande successo nella carriera di Julie Andrews, che era già famosa a teatro soprattutto per aver interpretato Eliza Doolittle in My Fair Lady ma al cinema aveva esordito, nel 1949, solo come doppiatrice nel film animato La rosa di Bagdad. Prima di lei erano state considerate per la parte della protagonista sia Bette Davis che Angela Lansbury, ma la Disney preferì la Andrews che, all'epoca del provino era incinta di tre mesi e accettò la parte solo a patto di poter cominciare le riprese dopo la nascita del bambino.

Nel 2013 la Disney è tornata nell'universo di Mary Poppins con Saving Mr. Banks, il film diretto da John Lee Hancock e interpretato da Tom Hanks ed Emma Thompson, che racconta di come Walt Disney, dopo 20 anni di pressanti richieste, sia riuscito ad ottenere i diritti del libro. Il 20 dicembre 2018 è arrivato nelle sale il primo sequel dedicato alla tata più famosa del mondo, Il ritorno di Mary Poppins, diretto da Rob Marshall e interpretato da Emily Blunt nel ruolo di Mary Poppins.