Mary Poppins: Dick Van Dyke ha pianto la prima volta che ha sentito la musica del film

Dick Van Dyke si emozionò immediatamente quando ascoltò per la prima volta la musica di Mary Poppins. A raccontarlo è stato lo stesso attore, oggi novantottenne, nel corso di un'intervista come parte dello speciale di ABC News Studios dal titolo The Untold Story of Mary Poppins: A Special Edition of 20/20, realizzato in occasione 60° anniversario del film.

In una clip condivisa da ABC, Dick Van Dyke afferma di aver pianto quando i fratelli Sherman gli suonarono per la prima volta le canzoni ormai diventate leggenda a distanza di sessant'anni dall'uscita nelle sale del lungometraggio, fortemente voluto per parecchi anni da Walt Disney.

Commozione

"Non potevo crederci" ha raccontato Van Dyke "una melodia dopo l'altra. Ho pianto. Era semplicemente la cosa più bella che avessi mai sentito". Dick Van Dyke è noto in tutto il mondo per aver interpretato lo spazzacamino Bert nel film del 1964, Mary Poppins, che vinse cinque premi Oscar.

Dick Van Dyke, Julie Andrews, Matthew Garber e Karen Dotrice in una scena di Mary Poppins

Tra i premi, Julie Andrews vinse quello come miglior attrice protagonista, che. si aggiunse ai premi per la miglior colonna sonora e la miglior canzone originale ai fratelli Robert e Richard Sherman. Il film fu un successo planetario e ancora oggi è uno dei più amati della casa disneyana.

Il lavoro con Walt Disney

Nel corso della chiacchierata, Dick Van Dyke ha ricordato il lavoro svolto con Walt Disney:"Quando ho incontrato Walt, ci siamo intesi subito. Abbiamo entrambi ammesso che fingevamo di essere adulti ma in realtà eravamo ancora bambini. Sono entrato nel suo ufficio e aveva dipinti ad acquerello di tutte le scene del film. Quando abbiamo finito di guardarli, ero semplicemente entusiasta".

Lo speciale di due ore The Untold Story of Mary Poppins include filmati rari, foto e storie raccontate da leggende viventi ed è parte di uno special evento composto da due serate.