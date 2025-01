Dick Van Dyke frequenta la palestra tre volte a settimana: "Ho quasi 100 anni, è follia"

Nel corso dell'ultimo episodio del podcast Where Everybody Knows Your Name, Dick Van Dyke ha raccontato il suo segreto per tenersi in forma all'età di 99 anni, compiuto lo scorso dicembre.

L'attore, conosciuto in tutto il mondo per il ruolo di Bert in Mary Poppins, è famoso anche per la sua longevità anche sullo schermo, visto che l'ultimo credit risale al 2023 in Il tempo della nostra vita.

La settimana in palestra di Dick Van Dyke

"Ho quasi 100 anni, è folle" esordisce l'attore nella chiacchierata con Ted Danson "Qualcuno mi ha chiesto a cosa attribuissi la mia età e la mia condizione fisica e io rispondo che ho sempre fatto esercizi fisici tre volte a settimana".

Dick Van Dyke con Julie Andrews in una scena di Mary Poppins

Van Dyke spiega di essere tuttora attivo:"Andiamo ancora in palestra, e penso che sia per questo che non sono bloccato come i miei coetanei" ha concluso la star. Ted Danson ha ricordato di averlo incrociato spesso in sala pesi:"Non camminavi verso l'attrezzo successivo, ci ballavi. Letteralmente, ballavi verso l'attrezzo successivo".

Le abitudini di Dick Van Dyke e i suoi ruoli famosi al cinema

La star del cinema ha confermato di essere stato per parecchio tempo abituato a nuotare in piscina prima di recarsi a schiacciare un pisolino. La routine di Dick Van Dyke, come ha specificato l'attore, comprende anche yoga, stretching e addominali.

Dick Van Dyke ha interpretato il tuttofare e spazzacamino Bert in Mary Poppins al fianco di Julie Andrews, e negli anni '90 trovò rinnovato successo con la serie tv Un detective in corsia. Lo scorso anno, Dick Van Dyke è apparso nel videoclip dei Coldplay All My Love.