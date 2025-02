La Marvel rivuole indietro il Kang di Jonathan Majors? Cosa c'è di vero negli ultimi rumor

I problemi di natura legale che hanno colpito Jonathan Majors, come saprete, hanno portato al suo licenziamento da parte dei Marvel Studios e alla perdita del ruolo che fino a quel momento stava interpretando, ovvero quello di Kang il Conquistatore e delle sue varianti nel MCU.

La colpevolezza di due reati minori di aggressione e molestie ha fatto deragliare la carriera di Majors, che da allora ha scontato un programma di recupero contro la violenza domestica di 52 settimane. In parole povere, ha commesso il reato e ha scontato la sua pena, ma questo significa che dovrebbe rimanere per sempre emarginato da Hollywood? Ci sono molti attori che hanno fatto di peggio e sono stati subito perdonati, quindi è un argomento spinoso che rimane ampiamente dibattuto.

La risposta dei Marvel Studios alla perdita di Kang è stata quella di trasformare Avengers: The Kang Dynasty in Avengers: Doomsday, con Robert Downey Jr. chiamato a fare il suo ritorno nel MCU nei panni del Dottor Destino (pare che i piani originali prevedessero che gli Eroi più potenti della Terra combattessero le Varianti di Kang e, infine, Beyonder).

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, un'immagine

Nelle ultime ore, tuttavia, Screen Geek ha riporta un'indiscrezione secondo cui "il capo dei Marvel Studios Kevin Feige sta considerando di riportare Jonathan Majors nel MCU. L'idea è che Majors appaia in un futuro progetto Marvel per chiudere alcune questioni in sospeso con Kang e chiudere la storia del personaggio".

Loki: Jonathan Majors è Kang in una scena della serie

Per ora sarebbe meglio prendere la notizia con le pinze, ma i Marvel Studios ovviamente dovranno inventarsi qualcosa per risolvere l'improvvisa assenza di Kang. Vero è che probabilmente i fan occasionali della saga non avranno prestato attenzione alla serie Loki e, ovviamente, in Ant-Man and the Wasp: Quantumania Kang veniva ucciso, ma le scene post-credits mostravano tutte le sue varianti pronte a colpire.

In una di queste scene, infatti, veniva rivelato che il Consiglio dei Kang aveva intrappolato Kang il Conquistatore nel Regno dei Quanti a causa della minaccia che rappresentava per i loro piani. Inoltre, nei momenti conclusivi della seconda stagione di Loki, la TVA ha accennato brevemente al fatto che stavano tenendo d'occhio le Varianti di Kang.