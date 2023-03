Marvel, Mark Ruffalo dopo Thor: Love and Thunder: "Sto aspettando mi chiamino per salvare il franchise"

Thor: Love and Thunder non è esattamente un film molto amato dagli appassionati Marvel e Mark Ruffalo ne è ben consapevole, dato che ha alluso alla possibilità di essere richiamato nel cast per salvare il franchise con protagonista Chris Hemsworth.

Ruffalo, presente nel cast di Thor: Ragnarok, non è stato richiamato per il quarto capitolo di Taika Waititi che invece ha preferito concentrarsi sul ritorno di Natalie Portman diventata poi Mighty Thor.

Nel corso di una sua apparizione all'Emerald City Comic-Con, Mark Ruffalo ha dichiarato: "Ho un debole per Chris Hemsworth. Quindi, continuo ad aspettare che mi invitino a tornare nel franchise di Thor per salvarlo". E ha subito aggiunto: "È una battuta... sono stato cancellato". Nonostante questa precisazione, però, il pubblico ha apprezzato molto il commento.

Nonostante le pessime recensioni e il responso non positivo del pubblico, Thor: Love and Thunder ha comunque incassato oltre 760 milioni al box-office, una buona cifra, se non fosse che Thor: Ragnarok ne aveva incassati quasi 100 di più.

Stando alle ultime voci, Taika Waititi dovrebbe tornare alla regia di Thor 5.