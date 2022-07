Thor 5: Taika Waititi svela se tornerebbe alla regia

Thor 5 potrebbe avere ancora una volta alla regia Taika Waititi che ha svelato a quale condizione sarebbe disposto a tornare nel MCU.

Il regista e sceneggiatore ha ammesso di essere rimasto sorpreso dall'annuncio della Marvel di un possibile quinto capitolo della storia.

Al termine di Thor: Love and Thunder appare un messaggio in cui si anticipa, in classico stile MCU, che "Thor ritornerà".

Taika Waititi ha però dichiarato che lui e Chris Hemsworth non erano stati informati di quel momento post-credit: "Non sto scherzando. L'ho visto nel cinema e ho pensato 'Oh merda Davvero?'. Anche Chris ha reagito dicendo 'Cosa?'".

Thor: Love & Thunder, la recensione: Nel nome di Taika Waititi

Il regista ha realizzato Thor: Ragnarok e Thor: Love and Thunder e ha ammesso: "Ovviamente tornerò. Thor è il personaggio migliore. Voglio dire, potrei essere un po' di parte, ma è il più divertente da vedere".

Waititi ha però ammesso: "Non so cosa accadrà dopo. Ne farei decisamente un altro, ma solo se lo facesse Chris. Ma dovrebbe essere qualcosa di sorprendente e inaspettato per farmi venire voglia di farlo. Quale potrebbe essere il nuovo approccio? Le battaglie e tutti i combattimenti vanno bene, ma vorrei qualcosa che sembrasse inaspettato quando si tratta della storia. Come semplicemente un film con un budget da 5 milioni di dollari senza alcun combattimento, semplicemente Thor in viaggio. Come Nebraska".