Marvel, Kevin Feige spiega la differenza tra il Blip e lo Snap

Il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha deciso di spiegare la differenza tra il Blip e lo Snap, termini ormai noti ai fan dell'MCU.

Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. in una scena

Fin dalla fine degli eventi di Avengers: Infinity War, i Marvel Studios hanno fatto riferimento allo schiocco di dita di Thanos che ha cancellato metà della vita sulla Terra - e attraverso la Galassia - definendolo "Snap". Ma gli abitanti dell'universo Marvel sopravvissuti alla Decimazione preferiscono usare un altro termine, soprattutto dopo il ritorno di coloro che erano scomparsi in Avengers: Endgame. Termine che è stato svelato in Spider-Man: Far From Home, visto che gli studenti della Midtown High, la scuola superiore frequentata da Peter Parker, fanno riferimento alla loro scomparsa e ritorno parlando del "Blip".

Il capo dei Marvel Studios Kevin Feige ha deciso di fare chiarezza una volta per tutte parlando diffusamente delle differenze che contraddistinguono questi due termini:

"E' nato tutto per caso. Abbiamo sempre definito lo schiocco di dita Blip, poi il pubblico ha cominciato a parlare dello Snap. Credo che sia divertente vedere gli studenti della scuola superiore definire Blip questo evento terrificante. Lo Snap si verifica quando tutti sono scomparsi alla fine di Infinity War. Il Blip indica quando tutti hanno fatto ritorno alla fine di Endgame... e questo è il modo in cui abbiamo fatto chiarezza sulle definizioni."

Avengers: Endgame, come Marvel ha fatto del film un evento cinematografico senza precedenti

La Fase 4 dell'MCU si concluderà con l'uscita italiana di Spider-Man: Far From Home, uno dei 20 film più attesi dell'estate 2019, in sala dal 10 luglio. Qui trovate le prime reazioni a Spider-Man: Far From Home.