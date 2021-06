Marvel, Kevin Feige: "Dopo Black Widow, potrebbero arrivare altri prequel"

Dopo Avengers: Endgame, che ha visto il culmine dell'MCU e ha anche concluso un ciclo, i Marvel Studios sembrano interessati al passato dei personaggi e alle sue modificazioni. Mentre è in arrivo nei cinema Black Widow, atteso focus che farà chiarezza sui punti oscuri della storia delle origini di Natasha Romanoff, Marvel promette nuovi prequel in arrivo.

Black Widow: Scalett Johansson e Florence Pugh in una scena

Come riporta Slashfilm, durante una conferenza stampa per l'uscita di Black Widow, il capo dello studio Kevin Feige avrebbe anticipato l'arrivo di altri potenziali prequel. spiegando:

"Certamente questo film e questa storia sono un caso particolare per Natasha, ma l'idea di esplorare il passato, il presente e il futuro dell'MCU è certamente nei programmi di tutti i nostri personaggi. Questa particolare storia di questo particolare cast è molto personale, molto specifica per Natasha".

L'arrivo di nuovi prequel sarà probabilmente subordinato all'accoglienza riservata a Black Widow, 15 film più attesi dell'estate 2021, che uscirà nei cinema italiani in 7 luglio e, in contemporanea, su Disney+ Premier Access. Viste le prime reazioni su Black Widow, il futuro per Marvel si presenta ancor più roseo. Si potrebbe, dunque, profilare l'ipotesi di progetti futuri come un nuovo prequel su Hulk o su altri eroi dell'MCU finora non sufficientemente valorizzati in progetti solisti. Restiamo in attesa per saperne di più.