Marvel: e se i Fantastici 4 venissero introdotti nel MCU grazie a Black Panther?

I Marvel Studios non possono tenere i Fantastici 4 lontani dal resto del MCU ancora a lungo, e quale modo migliore di introdurli se non grazie a Black Panther e i Wakandiani?

È questo il pensiero di Clifford Johnson, fisico teorico e professore alla USC, oltre che consulente scientifico di numerosi progetti cinematografici e televisivi, da Star Treak: Discovery ad Avengers: Endgame.

Durante una recente intervista, infatti, Johnson ha rivelato come gli piacerebbe che la prima famiglia di supereroi di casa Marvel facesse il suo debutto nel MCU: tramite Black Panther.

"Sarebbe proprio quello che fa per me" afferma ai microfoni di IndieWire, spiegando quanto ci terrebbe a collaborare a un simile progetto "Reed Richards stava portando avanti una spedizione di ricerca con il suo team in queste strane dimensioni che non comprendiamo... Sono cose che cerchiamo di capire adesso nela vera scienza, perciò mi piacerebbe avere l'opportunità di aiutarli a rendere tutto più credibile e intrecciare realtà e finzione nella storia".

"Wakanda e i Fantastici 4 dovrebbero essere connessi inizialmente, e saprei come fare" ricordando che Black Panther, nei fumetti, fosse lui stesso uno scienziato "Credo che sarebbe un riferimento ai fumetti molto interessante, e un altro modo di mostrare la diversità in ambito scientifico, quello di introdurre i Fantastici 4 nel MCU grazie ai Wakandiani, perché magari questi li hanno scoperti in una qualche dimensione e li hanno portati con loro".

"Se mi chiamassero per lavorarci, sarei entusiasta di fare una cosa del genere" conclude.

E a voi piacerebbe veder debuttare i Fantastici 4 nel MCU in questo modo?