Blade: Mahershala Ali star del reboot del film

Blade ritornerà nei cinema e a interpretarlo nel film sarà Mahershala Ali, scelto dalla Marvel per riportare sul grade schermo il personaggio dopo i film interpretati da Wesley Snipes.

Il progetto è stato annunciato da Kevin Feige e, per ora, non è stata svelata la data prevista per il debutto nei cinema.

Nella Fase 4 del Marvel Cinematic Universe ci sarà spazio anche per Blade, il personaggio metà vampiro e metà umano che diventa un protettore degli esseri umani e uccide e caccia i vampiri. Il reboot mostrerà il due volte premio Oscar Mahershala Ali, star di Green Book, Moonlight e True Detective, nell'iconico ruolo e riprenderà la storia del personaggio senza tener conto dei film prodotti dalla New Line.

Kevin Feige, a capo dei Marvel Studios, per ora non ha annunciato il nome del regista o degli sceneggiatori al lavoro sul nuovo Blade, ma ha promesso ai fan che tra i prossimi cinecomic ci saranno anche un reboot de I Fantastici Quattro e Mutants.

Le dichiarazioni sono giunte al termine di un panel sulla fase 4 Marvel ricco di anticipazioni per quanto riguarda la nuova fase del MCU, con numerosi titoli in arrivo sul piccolo e sul grande schermo.

Il ritorno di Blade sembra aver suscitato particolare entusiasmo e non resta che attendere per scoprire chi sarà coinvolto nella realizzazione del cinecomic.