Marvel Fase 5: i film che potrebbero essere annunciati al D23

La Fase 5 dell'universo cinematografico della Marvel potrebbe essere protagonista durante l'evento D23, in programma dal 23 al 26 agosto, e i fan stanno già ipotizzando quali film potrebbero essere annunciati in occasione della convention.

Il sito ComicBook.com ha provato quindi a prevedere quali tasselli del mondo Marvel potrebbero essere confermati nell'eventualità che lo studio decida di gettare già le basi per la Fase 5.

Dopo la presentazione al San Diego Comic-Con, Kevin Feige potrebbe forse annunciare la data prevista per l'arrivo nelle sale cinematografiche di Blade, l'atteso reboot con protagonista il premio Oscar Mahershala Ali. Il film, attualmente, non ha ancora uno sceneggiatore e un regista e dovrebbe forse debuttare nel 2022 o nel 2023.

Nella Fase 5 ci sarà sicuramente anche Guardians of the Galaxy Vol. 3 che vedrà di nuovo impegnato dietro la macchina da presa il regista James Gunn. In molti ipotizzano che la conclusione della trilogia arriverà nei cinema il 6 maggio 2022, data in cui è previsto l'arrivo di un cinecomic di cui non è stato annunciato il titolo.

Certa anche la presenza nella prossima Fase di Captain Marvel 2 che rivedrà in scena l'eroina interpretata da Brie Larson. Il secondo capitolo delle avventure di Carol Danvers potrebbe riavere nel suo team Anna Boden e Ryan Fleck, che hanno portato al successo il film.

Gli appassionati dei fumetti sperano poi in un debutto di Nova, personaggio che però potrebbe far parte della trama del film dedicato ai Guardiani o a Captain Marvel. La storia, secondo il sito ComicBook, potrebbe comunque essere perfetta per il grande schermo seguendo la ricostruzione di Xandar e la creazione di Nova Corps e Worldmind.

Nella Fase 5 ci sarà poi spazio per Black Panther 2 e il regista Ryan Coogler sta già delineando i primi dettagli riguardanti la seconda avventura ambientata nel mondo di Wakanda. La Marvel, considerando il successo ottenuto dal primo film con Chadwick Boseman, con incassi miliardari e premi Oscar conquistati, potrebbe far arrivare il cinecomic prima del previsto, non escludendo alcune modifiche alla composizione della Fase 4.

I Fantastici Quattro è uno dei team di supereroi che la Marvel vuole utilizzare dopo l'acquisizione di 20th Century Fox e Feige ha già annunciato che si è intenzionati a riportare sul grande schermo i personaggi, come accadrà con gli X-Men che sono stati citati proprio durante il San Diego Comic-Con, senza però precisare le tempistiche di un loro possibile ritorno nelle sale.