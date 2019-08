Marvel Fase 4: Matt Shakman alla regia di una delle serie tv tratte dai fumetti

Matt Shakman, secondo quanto sostiene il sito Discussingfilm, starebbe concludendo le trattative con Marvel Studios e sarebbe vicino a ottenere la regia di sei episodi di una serie destinata a Disney+

Il regista potrebbe essere coinvolto nella realizzazione di uno dei prossimi show tratti dai fumetti della Marvel: Loki o Wandavision. Entrambi i progetti sono attualmente in fase di pre-produzione: le riprese degli episodi dello show con protagonista Tom Hiddleston dovrebbero iniziare alla fine di gennaio, mentre quelle dello show con star Elizabeth Olsen e Paul Bettany sarebbero imminenti.

Loki seguirà le avventure del villain dopo la fuga avvenuta in Advengers: Endgame, mostrando il personaggio viaggiare nel tempo e impegnato a modificare i fatti storici. Lo showrunner sarà Michael Waldron.

Wandavision sarà ambientato dopo gli eventi raccontati nel film diretto dai fratelli Russo e dovrebbe raccontare come i suoi poteri possono alterare la realtà. Nel cast ci sarà inoltre Teyonah Parris nel ruolo di Monica Rambeau, personaggio introdotto nel Marvel Cinematic Universe in occasione di Captain Marvel, mostrando gli anni in cui era una bambina.

Matt Shakman in passato ha diretto alcuni episodi della serie Il Trono di Spade, The Boys, The Good Wife, Billion e oltre quaranta puntate di It's Always Sunny in Philadelphia.