Marvel, un fan ha mappato l'intero Multiverso con i vari collegamenti trai i film

Su Reddit l'utente u/Breakingerr ha postato una brillante infografica del Multiverso Marvel che mostra i diversi collegamenti e le connessioni del multiverso nei film dei Marvel Studios, come quando i personaggi di altre realtà vengono citati in cammei e/o apparizioni dalle loro varianti, e anche le connessioni basate sulle teorie più diffuse.

Inoltre, l'intera continuity culmina con Avengers: Secret Wars, il grande evento crossover che dovrebbe riunire in modo epico tutte le trame del multiverso. Il grafico può essere visto su Reddit.

Come si evince da questa nuova infografica, ci sono essenzialmente numerosi progetti che fanno riferimento l'uno all'altro. Non farà male a nessuno sapere che un progetto come Kraven il Cacciatore della Sony sarà più o meno collegato a Deadpool 3 dei Marvel Studios attraverso il multiverso. Quando approderà nei cinema Avengers: Secret Wars, scopriremo se davvero tutti i personaggi Marvel, compreso quelli delle saghe Sony e 20th Century Studios, saranno coinvolti in un unico film.

A proposito di personaggi, pochi giorni fa i diritti di sfruttamento di Hulk sono tornati in mano ai Marvel Studios dalla Universal.