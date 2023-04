Marvel, Elizabeth Olsen non esegue tutti i suoi stunt: "Una perdita di tempo per tutti"

L'attrice ha elogiato i lavori delle sue controfigure per le scene più acrobatiche e pericolose affermando come sarebbe una perdita di tempo per tutti se le eseguisse lei in prima persona.

La star di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Elizabeth Olsen, ha raccontato il processo di realizzazione dei suoi stunt nel film dove ha interpretato l'antagonista principale.

Durante una puntata del The Late Show with Stephen Colbert, la Olsen ha raccontato: "Volevano farmi cadere abbastanza velocemente in modo che generasse un impatto, ma io continuavo ad atterrare come Peter Pan... Io dicevo: 'Usate semplicemente la controfigura'. È ridicolo, le controfigure ci sono per un motivo. E poi sostituite il volto - lo fanno sempre. E l'hanno fatto anche quella volta!".

All'attrice è stato poi chiesto da Colbert se avesse eseguito tutte le acrobazie del suo personaggio, e lei ha risposto:

"Non le ho fatte tutte, ma ne ho eseguite la maggior parte - il che è stato una perdita di tempo per tutti, perché una controfigura le fa molto meglio".

Non è chiaro se Elizabeth Olsen tornerà nei panni di Wanda Maximoff nel futuro del Marvel Cinematic Universe, ma alcuni rumor dicono che potrebbe accadere già nella serie Agatha: Coven of Chaos.

Nel frattempo, non perdete il trailer di Love and Death, la nuova miniserie con Olsen protagonista.