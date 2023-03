Love and Death: Elizabeth Olsen è l'assassina Candy Montgomery nel trailer della serie HBO

HBO Max ha diffuso in streaming il nuovo trailer ufficiale di Love and Death, serie limitata con protagonista Elizabeth Olsen che torna sul piccolo schermo dopo la miniserie dei Marvel Studios WandaVision.

La serie racconta la storia vera di Candy e Pat Montgomery e di Betty e Allan Gore, due coppie che si godono la loro vita di provincia in Texas, fino a quando una relazione extraconiugale farà precipitare tutto.

Elizabeth Olsen è affiancata da Jesse Plemons, Lily Rabe, Patrick Fugit, Krysten Ritter, Tom Pelphrey, Keir Gilchrist ed Elizabeth Marvel. La serie è coprodotta da Lionsgate. I produttori esecutivi sono David E. Kelley (che ha scritto lo show) attraverso la David E. Kelley Productions; Nicole Kidman e Per Saari attraverso la Blossom Films; Lesli Linka Glatter (che dirige i primi quattro episodi e l'ultimo); Scott Brown e Megan Creydt attraverso il Texas Monthly; Matthew Tinker; Michael Klick e Helen Verno.

Love and Death: primo sguardo a Elizabeth Olsen nei panni dell'assassina Candy Montgomery

Love and Death è basato sul libro Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs di Jim Atkinson e Joe Bob Briggs e su una serie di articoli del Texas Monthly. Attualmente non è nota la data d'uscita in Italia. Recentemente, Olsen ha parlato del suo ritorno nei panni di Scarlet Witch.