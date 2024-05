Ana De Armas e Sydney Sweeney insieme al Festival di Venezia: ecco in quale nuovo film

Secondo quanto riportato Eden, il nuovo film di Ron Howard, sarà presentato in anteprima a Venezia a settembre. Non si sa ancora se sarà in concorso, ma non sorprenderebbe, vista la partecipazione di due star quali Ana De Armas e Sydney Sweeney.

Deadline aveva inizialmente riferito che il film si sarebbe intitolato Origin of Species e che aveva perso Daisy Edgar-Jones a causa di un conflitto di programmazione con l'imminente Twisters (di cui potete recuperare il nuovo trailer).

Ana De Armas agli ultimi Premi Oscar

Il cast è un vero spettacolo, con Sydney Sweeney, Vanessa Kirby, Ana de Armas, Jude Law e Daniel Brühl.

Il film, che è stato definito un "survival thriller" e che si basa su due diverse versioni della stessa storia vera, viene descritto come "una storia contraddistinta da un black humor su omicidio e sopravvivenza, ambientata intorno a un gruppo di personaggi eclettici che abbandonano la civiltà per le Galapagos. Sono tutti alla ricerca della risposta a quella domanda sempre pressante che ci affligge tutti: qual è il senso della vita?".

Il regista Premio Oscar è reduce dal thriller amazzonico sul salvataggio nelle grotte thailandesi Tredici vite, anch'esso basato su una straordinaria storia vera e arrivato in streaming su Prime Video. Di recente, ha diretto anche un documentario dedicato a Jim Henson intitolato Idea Man.

Barbarella: Sydney Sweeney protagonista e produttrice del nuovo film

Sweeney è reduce dal successo internazionale di Tutti tranne te, ma anche dal flop di Madame Web; la vedremo anche nel thriller religioso Immaculate e probabilmente anche nel remake di Barbarella per cui Edgar Wright è attualmente in trattative come regista. Ana De Armas sarà invece protagonista assoluto del nuovo film dell'universo di John Wick, Ballerina, in cui tornerà anche Keanu Reeves nel suo ruolo ormai iconico.