Marvel, Dave Bautista svela il motivo dell'abbandono di Drax: "Stare a torso nudo sta diventando difficile"

Dave Bautista torna a parlare del suo addio al ruolo di Drax il distruttore, che vedremo per l'ultima volta in Guardiani della Galassia 3. Tra le ragioni che lo spingono a chiudere questo capitolo della sua vita lavorativa ve n'è una che riguarderebbe il fastidio di stare sempre a torso nudo.

Guardiani della galassia: Dave Bautista è il possente Drax the Destroyer

Dave Bautista non ha intenzione di proseguire la collaborazione coi Marvel Studios. il motivo principale è legato all'uscita di scena del regista James Gunn che concluderà la sua parabola con Guardians of the Galaxy Vol. 3 per poi passare ad altri progetti. un altro motivo riguarda le lunghe sedute di make-up a cui Bautista deve sottoporsi per ogni film per truccare viso e corpo trasformandosi in Drax.

"Guardiani 3 sarà l'ultima apparizione di Drax" ha dichiarato Dave Bautista al The Ellen Show. "In questo periodo sto rilasciando molte interviste e ogni volta che faccio questo annuncio le reazioni sono strane. eppure io davo per scontato che tutti sapessero come funziona. Lavoriamo in trilogie e James Gunn ha già annunciato che questo sarà il suo ultimo film, quando James se ne andrà me ne andrò anche io. E poi quando uscirà Guardiani 3 avrò 54 anni e stare a torso nudo per me sta diventando sempre più difficile. Il viaggio si è compiuto, sono pronto a farmi da parte e concludere questa esperienza."

Dave Bautista: Blade Runner 2049 mi ha aperto un sacco di porte, Guardiani non l'ha fatto"

Alla domanda se sia interessato a riprendere il ruolo di Drax in una serie tv per Disney+, Bautista risponde così a JoBlo:

"Onestamente, se mi offrissero una serie non la farei. Per nessun motivo interpreterei Drax in una serie tv. Il make-up è un incubo, sarebbe un disastro per me. Non è divertente essere truccati per ore ogni giorno, è terribile, perciò non parteciperei a una serie che richiede tutto quel trucco".

Da domani vedremo Dave Bautista su Netflix senza trucco nello zombie action horror di Zack Sndyer Army of the Dead.