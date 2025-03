Dave Bautista: "Addio Marvel. Ora interpreto un cowboy alla Clint Eastwood"

L'ex wrestler ha confessato di aver avuto altri progetti in testa per la sua carriera dopo gli anni trascorsi principalmente nei cinecomic.

Dave Bautista è pronto a tornare al cinema con il nuovo film In the Lost Lands, nel ruolo di Boyce, un cacciatore che accompagna una strega alla ricerca di un dono magico in grado di trasformare la loro regina in un lupo mannaro.

Un personaggio che somiglia molto ad un cowboy di uno spaghetti western e sembra proprio quella la direzione che Bautista voleva prendere dopo aver abbandonato il personaggio di Drax il Distruttore interpretato nel Marvel Cinematic Universe.

Un presente da cowboy per Dave Bautista

Intervistato da DiscussingFilm, l'attore ha descritto il film come un western ambientato in un mondo fantasy. Dopo aver letto la sceneggiatura, Bautista ha capito immediatamente di voler far parte del progetto.

Primo piano di Dave Bautista in Guardiani della Galassia Vol. 3

"Cercavo da tempo un ruolo da cowboy e per tutto il giorno continuavo a pensare a cosa avrebbe fatto Clint Eastwood" ha confessato Bautista durante l'intervista.

L'amore di Dave Bautista per Clint Eastwood e l'ispirazione per il suo personaggio

"Amo il modo in cui Eastwood recita in maniera così misurata. È un uomo di poche parole, molto misterioso. È stato ovviamente la mia ispirazione per Boyce... Sto ancora cercando il mio C'era una volta il West ma questa è stata la mia prima vera opportunità per interpretare un pistolero vecchio stile" ha spiegato Bautista.

In un'altra intervista, l'ex star di Guardiani della Galassia ha sottolineato la qualità che preferisce nella recitazione di Clint Eastwood:"Recita con gli occhi. È un attore molto sottile, non ha bisogno di muoversi molto per trasmettere tanto. Per me, quando si parla di cowboy e di western, lui sarà sempre il mio punto di riferimento assoluto".

Dave Bautista in Guardiani della Galassia

In the Lost Lands, diretto da Paul W.S. Anderson, è basato su un racconto di George R.R. Martin, e ha impiegato oltre trent'anni per venire alla luce.