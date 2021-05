Dave Bautista: Blade Runner 2049 mi ha aperto un sacco di porte, Guardiani non l'ha fatto"

Dave Bautista parla di come la partecipazione al film di Denis Villeneuve, l'epico Blade Runner 2049, abbia permesso al grande pubblico di guardare oltre al suo fisico prorompente, cosa che non gli è successa con Marvel.

Dave Bautista ha confessato che la partecipazione a Blade Runner 2049 gli ha aperto molte porte permettendogli di evolversi come attore, cosa che non è accaduta con la saga dei Guardiani della Galassia.

Blade Runner 2049: un primo piano di Dave Bautista

La carriera di attore di Dave Bautista sarà definita per sempre dalla sua interpretazione di Drax il Distruttore nella serie Marvel diretta da James Gunn, ma non è stato il personaggio dei Guardiani della Galassia ad aprire all'ex lottatore le porte di Hollywood che sognava. In quel caso il merito va al personaggio di Sapper Morton in Blade Runner 2049. Il personaggio replicante di Bautista appare solo in una scena, ma l'attore è riuscito a impressionare il pubblico grazie alla capacità del regista Denis Villeneuve di valorizzare la sua aura inquietante più che la sua fisicità prorompente.

"Questa era l'opportunità che stavo cercando perché non mi vengono offerti molti ruoli del genere", ha confessato Bautista a Uproxx riguardo a Blade Runner 2049. "All'epoca nessuno mi offriva ruoli del genere. Era difficile per le persone vedere oltre la mia fisicità e capire quel che volevo davvero. Lo dicevo alle persone quando stavo per presentarmi, anche dopo aver interpretato Drax. Voglio essere un attore migliore, voglio misurarmi in ruoli drammatici. Ma prima di Blade Runner 2049 la gente mi avrebbe riso in faccia".

Dave Bautista: "James Gunn è un maniaco del controllo, Zack Snyder è molto più flessibile"

Guardiani della galassia: Dave Bautista è il possente Drax the Destroyer

Dave Bautista ammette che neppure il suo agente aveva capito la direzione che lui voleva impartire alla sua carriera. Pur essendo quello in Blade Runner 2049 un piccolo ruolo, il muscoloso attore sapeva che lo avrebbe aiutato a dare una svolta alla carriera in direzione di ruoli drammatici. La sua scelta ha funzionato perchè, come testimonia lui stesso, "ha aperto gli occhi a molte persone che hanno cominciato a guardarmi in modo diverso. Mi ha aperto un sacco di porte e mi ha dato l'opportunità di costruire una relazione con Denis Villeneuve".

Relazione che ha spinto il regista canadese a volere Bautista ancora una volta al suo fianco nell'epopea di Dune nel ruolo di Glossu Rabban, sadico nipote del principale antagonista del film, il Barone Vladimir Harkonnen (Stellan Skarsgård).

Dune arriverà nei cinema e su HBO Max il 1 ottobre. Prima però vedremo Dave Bautista alla guida di un manipolo di mercenari che combattono gli zombie in Army of the Dead, nuovo film di Zack Snyder in arrivo su Netflix il 21 maggio.