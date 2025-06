Dave Bautista affianca Jake Gyllenhaal in Road House 2

Il cast di Road House 2 aggiunge un importante tassello. Dave Bautista affiancherà il protagonista Jake Gyllenhaal, che farà ritorno nei panni di Dalton, come conferma Nexus Point News. La pellicola, scritta da Will Beall e diretta da Guy Ritchie, dovrebbe entrare in lavorazione a settembre.

Secondo quanto anticipato, Dave Bautista si calerà nei panni di un ex lottatore, un personaggio della stessa pasta di Dalton. Si parla dell'ingresso di molti nuovi personaggi, il che lascia intendere che gran parte del cast dell'originale non farà ritorno. L'intenzione dei produttori è quella di bissare il successo del remake, ma con nuovi ingredienti.

Jake Gyllenhaal in una scena di Road House

Un remake di successo

Diretto da Doug Liman, il remake de Il duro del Road House prodotto da Amazon/MGM si è trasformato rapidamente in un successo, attirando quasi 100 milioni di spettatori nel mondo e diventando il film più visto in streaming di sempre. Dato il suo aperto disprezzo per la mancata distribuzione nelle sale cinematografiche+, il regista Doug Liman è stato sostituito da Guy Ritchie per il sequel.

Come rivela la nostra recensione di Road House, la storia ruota attorno all'incontro tra Frankie, proprietaria di un bar costantemente perseguitata da piantagrane, e Dalton, ex lottatore UFC. Nonostante la sua pessima reputazione, Frankie coglie l'occasione e offre a Dalton un posto dove stare nelle soleggiate Florida Keys e dei soldi in tasca per diventare il capo della sicurezza del suo locale. Dalton arriva, valuta il problema e capisce subito che il bar ha bisogno delle sue abilità. Tuttavia, le cose precipitano quando si rifiuta di servire gli uomini che lavorano per Brandt, figlio di un boss criminale incarcerato. Naturalmente, Brandt vuole tutto e sogna di costruire un regno locale. Ma Dalton si mette di mezzo. Riuscirà a ristabilire l'ordine e salvare il Roadhouse?