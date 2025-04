Dave Bautista riceve la stella di Vice Sceriffo onorario in Florida: "Non me lo aspettavo"

Dave Bautista può ora aggiungere al suo curriculum la qualifica di "vice-sceriffo onorario".

Ebbene sì, sabato 19 aprile la star di Guardiani della Galassia ha accettato il titolo dall'ufficio dello sceriffo della contea di Hillsborough. Ecco le sue parole appena ricevuta la notizia: "Non me l'aspettavo nemmeno io", ha scritto Bautista in un post su Instagram.

"Grande amore e grazie a mio fratello @titusoneilwwe e allo sceriffo @chadchronister per l'onore e per tutto ciò che fate per questa comunità. Vi apprezzo entrambi", ha aggiunto Bautista, ringraziando l'ambasciatore globale della WWE Titus O'Neil insieme allo sceriffo Chad Chronister della contea di Hillsborough.

Il ruolo della città nella vita di Dave Bautista

My Spy - La Città Eterna: Dave Bautista e Chloe Coleman in una scena del film

"Tampa occupa un posto speciale nel mio cuore da quando mi sono trasferito qui 20 anni fa. È sempre stato così. E sempre lo sarà", ha scritto Bautista, dedicando il suo amore alla città della Florida che ha chiamato casa per decenni.

Guardiani della galassia Vol.2: Un immagine di Drax che ride

L'ex wrestler professionista ha vissuto a Tampa durante l'apice della sua carriera di wrestler, durata dal 2002 al 2019. Bautista ha recentemente condiviso una foto di ritorno a Wrestlemania 2019, in piedi sulle corde rosse di fronte al pubblico del MetLife Stadium nel New Jersey. Dopo la sua apparizione di quell'anno, ha annunciato il suo ritiro dal mondo del wrestling.

Dopo aver ripreso il ruolo di Glossu "Bestia" Rabban Harkonnen in Dune - Parte Due, Bautista è poi apparso in The Killer's Game e The Last Showgirl, mentre prossimamente lo vedremo in In the Lost Lands, ritorno alla regia di Paul W.S. Anderson a cinque anni da Monster Hunter.