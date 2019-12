Marvel: per il coordinatore stunt di Avengers: Age Of Ultron "i film del MCU hanno troppa CGI"

Il coordinatore stunt di Avengers: Age Of Ultron ha puntato il dito contro i film che usano troppa CGI, comprese le pellicole Marvel.

Il coordinatore stunt di Avengers: Age Of Ultron ha criticato i film Marvel perché conterrebbero troppa CGI. Greg Powell, che ha ammesso di essere un amante delle scene d'azione fisiche e degli effetti pratici, ha criticato i film dell'MCU per l'eccesso di effetti speciali in essi contenuti.

Avengers: Age of Ultron: Joss Whedon e Jeremy Renner sul set del film

Interpellato sull'uso della CGI nell'MCU, il coordinatore stunt di Avengers: Age of Ultron ha dichiarato:

"C'è troppa CGI, troppa. Mi è piaciuto molto lavorare a Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen e Come ti ammazzo il bodyguard perché ho potuto usare stunts. Il pubblico può dire 'ecco, ha fatto davvero quella cosa'. Poi ci sono i film pieni di CGI. E' ottimo per il pubblico che ama quel tipo di spettacolo, ma io preferisco i film veri, se capite cosa intendo."

Avengers: Endgame, la battaglia finale senza effetti speciali svelata in un video

Greg Powell ha quasi 50 anni di esperienza nell'industria cinematografica, avendo collaborato a franchises quali James Bond, Mission: Impossible, Bourne e Fast and Furious, che hanno spesso preferito effetti pratici, più immediati e meno costosi della sofisticata CGI. Naturalmente nel caso di Avengers: Age of Ultron, Powell ha dovuto adeguarsi alla CGI visto che l'Ultron del titolo è un enorme robot.