Avengers: Endgame, la battaglia finale senza effetti speciali svelata in un video

Avengers: Endgame, la battaglia finale del film Marvel, momento culminante della grande epopea dei Vendicatori nel loro scontro contro Thanos, svelata in un video sugli effetti speciali

Il video condiviso dalla Marvel Entertainment ci mostra il dietro le quinte di quella che è senza dubbio la scena più impegnativa realizzata dai fratelli Anthony e Joe Russo per Avengers: Endgame, non solo per via delle tante star presenti in un'unica sequenza, ma anche per via dei complicati effetti digitali in post produzione. Ed è proprio grazie al supervisore degli effetti visivi Dan DeLeeuw e del suo collaboratore, Ryan Penagos, che è possibile rendersi conto del lavoro svolto.

Emergono così numerosi particolari che hanno permesso ad Avengers: Endgame di diventare il blockbuster campione d'incassi che tutti conosciamo. Molti elementi sono stati aggiunti ad esempio in post produzione come i portali dai quali entrano tutti i supereroi prima dell'inizio dell'ultima lotta contro il titano pazzo, oppure come i giochi di magia di Dottor Strange e di Wong. In altri casi sono stati necessari degli accorgimenti direttamente sul set: dall'immancabile green-screen all'uso del motion-capture su cui poi applicare gli effetti successivamente.

Avengers: Endgame, tutte le citazioni agli altri film Marvel

Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. in una scena

E' questo il caso di Mark Ruffalo, ovvero Hulk, che per tutta la durata della scena indossa una tuta speciale che poi grazie alla CGI lo ha trasformato nel gigante verde, oppure dei fili in acciaio che reggono Scarlett Witch per poterle permettere di volare, spariti nella resa finale sul grande schermo. Alcuni personaggi sono stati aggiunti successivamente, come Valkyria sul cavallo alato, e per alcuni movimenti è stato anche necessario l'ausilio di più persone che reggevano l'attore. In questo caso, per permettere poi di cancellare chi non era necessario, gli aiutanti indossavano delle tute integrali color verde che li coprivano dalla testa ai piedi. L'effetto, facendo il confronto tra il prima e il dopo, è indubbiamente curioso.

Avengers: Endgame, la scena della battaglia doveva essere molto più lunga

Come sappiamo, la sequenza finale doveva essere ben più lunga, ma per via della durata generale del film si è deciso di tagliare una ulteriore battaglia nel cielo in Avengers: Endgame che, come ha riferito Sean Gunn, cioè Kraglin, era stata effettivamente girata. Dal momento che non fa parte degli extra della versione home video di Avengers: Endgame è presumibile che ai fan non verrà mostrata nemmeno in versione work in progress, ma mai dire mai.