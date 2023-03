Ultron: il personaggio di James Spader tornerà in uno dei prossimi film dell'MCU? [RUMOR]

Ultron è stato grande protagonista del crossover del 2015 Avengers: Age of Ultron, film diretto da Joss Whedon. A differenza della controparte fumettistica, il personaggio fu creato da Tony Stark e Bruce Banner, rivelandosi poi una minaccia per il mondo intero. Alla fine a vincere furono gli Avengers, ma sono stati in pochi a credere alla sconfitta definitiva di Ultron.

A quanto pare il suo ritorno in live action potrebbe avvenire in uno dei prossimi film dell'MCU, ovvero in Armor Wars, progetto che inizialmente era stato concepito come una serie TV. L'indiscrezione arriva da Reddit e anticipa che dovrebbe essere nuovamente James Spader a prestare la voce al villain. Non sono stati forniti ulteriori dettagli in merito ma dal momento che Armor Wars avrà molto a che fare con l'eredità lasciata da Tony Stark, riportare in auge una delle sue creazioni sarebbe molto coerente.

Armor Wars si colloca temporalmente subito dopo la fine della serie TV Secret Invasion e vedrà il Damage Control in un ruolo cruciale. Avranno infatti accesso alla tecnologia STARK, che vogliono adoperare a tutti i costi per combattere la guerra. Sono in possesso della nanotuta di Iron Man e vogliono utilizzarla come arma letale.

In realtà Ultron era già tornato, ma in forma animata, nella prima stagione di Marvel's What If...?, dove riesce a impossessarsi delle Gemme dell'Infinito e invadere altri mondi nel Multiverso. Come spiegato dagli autori, era il loro modo di mostrarlo al massimo del suo potenziale, dato che al cinema aveva avuto diritto a un solo film dove viene definitivamente distrutto alla fine, mentre Thanos era stato promosso a villain principale dell'intera Infinity Saga.