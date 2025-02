Marvel, che succede? Lo studio mette in pausa i suoi prossimi progetti TV

A quanto pare, alcuni dei progetti in fase di sviluppo presso i Marvel Studios sarebbero stati messi in pausa

Secondo quanto riportato da Deadline, Marvel Television ha sospeso lo sviluppo di tre progetti: Nova, Strange Academy e Terror, Inc.

Le fonti hanno sottolineato che questi progetti non sono mai stati ufficialmente autorizzati e che potrebbero ancora essere realizzati prima o poi. Lo studio ha semplicemente modificato le sue priorità al momento.

A quanto pare la decisione rifletterebbe anche un nuovo modello di produzione televisiva che la Marvel avrebbe deciso di adottare negli ultimi anni. In origine, lo studio si approcciava allo sviluppo delle serie più o meno nello stesso modo in cui si occupava dei lungometraggi: veniva annunciata una serie e ciò che veniva presentato era più o meno ciò che veniva realizzato.

L'approccio dei Marvel Studios sui contenuti TV cambierà

Un paio di anni fa, i vertici della Marvel hanno deciso di riorganizzare il processo di sviluppo, in quanto stavano anche ricominciando daccapo con la nuova serie Daredevil: Rinascita.

Il nuovo approccio della Marvel allo sviluppo televisivo sarà d'ora in poi più tradizionale: verranno sviluppati molti più progetti di quelli che poi verranno realizzati e verranno assunti showrunner per supervisionare ciascuno di essi. Il passaggio a un processo più tradizionale ha senso, in quanto lo studio sta cercando di mantenere il coinvolgimento del pubblico in mezzo alle nuove realtà del settore.

Oltre alla prospettiva di una stanchezza da supereroi e di un'eccessiva saturazione dei contenuti, c'era la realtà di una contrazione del mercato, che ha portato lo studio a ridurre significativamente la quantità di progetti distribuiti ogni anno.