Daredevil: Rinascita, previste più stagioni. Marvel dice addio alle serie limitate?

Daredevil: Rinascita era stata inizialmente annunciata come una serie di 18 episodi. Probabilmente, rendendosi conto di quanto sarebbe stato ambizioso realizzare un numero così elevato di episodi in soli 4 mesi, il ritorno dell'eroe sul piccolo schermo si è poi evoluto in due stagioni da nove episodi.

Sarà tutto per il tanto atteso revival di Daredevil o ci sarà dell'altro per l'Uomo senza Paura? Parlando con Entertainment Weekly, lo showrunner Dario Scardapane ha confermato che, allo stato attuale, le stagioni 1 e 2 di Daredevil: Rinascita raccontano essenzialmente un'unica grande storia.

"Abbiamo in serbo alcune novità", ha anticipato. "La prossima stagione è una specie di seconda parte della prima, e ci permette di andare in posti più grandi e diversi".

Marvel Television cambia modello di riferimento?

Anche Brad Winderbaum, capo della Marvel Television, si è unito a lui per dire che "al 100% è uno show multi-stagione. Non so quante stagioni durerà".

The Falcon And The Winter Soldier: Anthony Mackie e Sebastian Stan in una scena

"Questa è davvero una questione che riguarda la Marvel Television in generale", ha continuato, "ma penso che sia molto importante realizzare show che durino più stagioni, che escano con cadenza annuale, su cui la gente possa fare affidamento, che si sentano come in vacanza o parte di un evento quando esce una nuova stagione".

"La nostra prima ondata di serie - e ce ne sono state di bellissime - si poggiava sul modello di serie limitata, erano storie che dovevano confrontarsi con i film in sala e legarsi in modo significativo", ha sottolineato Winderbaum, riferendosi a serie come WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier. "La mia visione è quella di tornare a uno stile di narrazione televisiva tradizionale, affidabile, che investa nei personaggi per un lungo periodo di tempo. Spero che nei prossimi anni ne vedremo i frutti".