Iman Vellani sostiene che gli Young Avengers potrebbero portare 'una ventata d'aria fresca' nell'MCU

Impegnata con la promozione di The Marvels, la giovane Iman Vellani ha spiegato perché gli Young Avengers potrebbero, secondo lei, rappresentare una bella novità rispetto ai Vendicatori storici nel Marvel Cinematic Universe: "Hanno un punto di vista che i vecchi Avengers non hanno, specialmente perché hanno dovuto fare i conti con tutte le ripercussioni e perché sono fan dei vecchi Avengers. Possono essere un nuovo tipo di squadra e magari essere più funzionali."

L'attrice ha poi espresso il desiderio di vedere il suo personaggio, Kamala Khan, alla guida dei Giovani Vendicatori: "Kamala alla loro guida potrebbe impostare il tono in maniera strepitosa, credo sia nata per essere una guida. Non solo è il collante delle Marvels, ma potrebbe esserlo anche degli Young Avengers perché è matura, intelligente e ha tutta questa conoscenza sui supereroi e sul lavoro di squadra, sa cos'è meglio per tutti. E poi ha imparato così tanto assieme alle Marvels, perciò può usare quelle lezioni anche per gli Young Avengers."

Ms. Marvel: una scena della serie Disney+

The Marvels non ha soddisfatto le aspettative dei Marvel Studios, ma questo non ha di certo scoraggiato una delle sue protagoniste, Iman Vellani, che ha già chiaro con quali registi vorrebbe collaborare il prima possibile all'interno dell'MCU.

"Oh, ne ho così tanti", ha dichiarato Vellani in una chiacchierata con Inverse. "Voglio dire, Jon Favreau, ovviamente. L'ho incontrato al D23. Ed è il più figo. Adoro i suoi film anche al di fuori della Marvel. Chef è uno dei miei film preferiti. Stavo parlando di The Mandalorian con lui, e mi ha letteralmente consegnato questo pesante gettone con l'emblema dei Mandaloriani. È una cosa fighissima. Lo porto con me ovunque".

Vellani ha proseguito: "Taika [Waititi]. Sento che Taika è una di quelle persone che donano vibrazioni positive, e Destin Daniel Cretton. Adoro Short Term 12. Quindi penso che abbia molto talento".