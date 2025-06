Marvel annuncia quattro film nel 2028, spunta il nome del regista del nuovo X-Men

La Disney ha annunciato che i Marvel Studios hanno in programma l'uscita di un film senza titolo il 15 dicembre 2028. Si tratterebbe del quarto film della divisione previsto per quell'anno solare, con film precedentemente annunciati in uscita a febbraio, maggio e novembre del 2028.

Se tutti e quattro i film dovessero rispettare queste date, si tratterebbe di una mossa inaspettata per lo studio, vista la recente ammissione pubblica di Bob Iger, amministratore delegato della Disney, secondo cui la Marvel "ha perso un po' di smalto producendo troppi progetti".

"Sappiamo tutti che nel nostro zelo di inondare la nostra piattaforma di streaming con più contenuti, ci siamo rivolti a tutti i nostri motori creativi, compresa la Marvel, e abbiamo fatto produrre loro molto di più", ha ammesso Iger a maggio. "Nel tempo abbiamo anche imparato che la quantità non è necessariamente sinonimo di qualità. E francamente, abbiamo tutti ammesso a noi stessi di aver perso un po' di concentrazione producendo troppo. Riducendo un po' e facendo in modo che la Marvel si concentri molto di più sui suoi film, crediamo che la qualità sarà migliore".

Arriva il reboot degli X-Men, trovato il nuovo regista?

Secret Wars sarà il finale della Saga del Multiverso, dopo il quale la Marvel dovrebbe passare a una saga incentrata sui personaggi ereditati dall'acquisizione della 20th Century Fox da parte della Disney nel 2019: gli X-Men. Il regista di Thunderbolts Jake Schreier, secondo Variety, sarebbe stato incaricato di dirigere il primo film sui mutanti del MCU. Tra gli altri progetti Marvel in fase di sviluppo che potrebbero debuttare nel 2028 ci sono il già citato Blade, Black Panther 3 e il sequel de I Fantastici 4: Gli Inizi.

Non è chiaro, tuttavia, se la Marvel riuscirà a distribuire effettivamente quattro film nel 2028. La Disney è solita mantenere le date di uscita dei progetti ben oltre il momento in cui i film potrebbero realisticamente uscire per assicurarsi che rimangano disponibili per altri film della società: Blade, ad esempio, è stato rimosso dal suo slot del novembre 2025 solo dopo che la Disney ha inserito Predator: Badlands al suo posto.

Per il 2026 e il 2027, la Marvel ha ridotto significativamente il suo programma di uscite. Dopo I Fantastici 4: Gli Inizi a luglio, lo studio produrrà due film nel 2026: Spider-Man: Brand New Day (che è una co-produzione con Sony Pictures) a luglio e Avengers: Doomsday recentemente posticipato a dicembre; altri due film arriveranno nel 2027: un progetto senza titolo a luglio e Avengers: Secret Wars a dicembre.