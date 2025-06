Avengers: Doomsday, il legame tra il Dottor Destino e gli X-Men appena svelato da una fuga di notizie?

Da quando è stato annunciato il cast di Avengers: Doomsday, i fan si sono interrogati sull'inclusione di così tanti personaggi provenienti dai film degli X-Men della 20th Century Fox.

I mutanti si uniranno agli Eroi più potenti della Terra nella battaglia contro il Dottor Destino e le sue forze, oppure assisteremo a una situazione ispirata a Avengers vs. X-Men?

Le ultime indiscrezioni stanno puntando maggiormente sulla seconda ipotesi, ma non abbiamo ancora visto alcuna prova che i Vendicatori si scontreranno con gli X-Men. Tutte le foto dal set hanno confermato che la X-Mansion sarà assediata dalle Sentinelle a un certo punto del film.

In che modo gli X-Men sono collegati al Dottor Destino?

X-men

Nelle ultime ore, il noto insider di settore Daniel Richtman sostiene di aver confermato una notizia proveniente da una fonte non verificata (che però potrebbe valere la pena tenere d'occhio d'ora in poi) secondo cui il Victor Von Doom di Robert Downey Jr. "userà le Sentinelle per attaccare gli X-Men".

Chris Evans e Chris Hemsworth guardano il cielo in una scena di The Avengers - I vendicatori

Se fosse vero, questo suggerirebbe che i Figli dell'Atomo si schiereranno al fianco degli Avengers in questa battaglia... a meno che non siano indotti a credere che i responsabili dell'attacco siano gli stessi Vendicatori!

Si è ipotizzato che Destino arruolerà varianti "malvagie" degli ex-compagni di team di Tony Stark per fingersi gli attuali Vendicatori di Terra-616 e creare non poco scompiglio nel Multiverso. Si tratta di una teoria intrigante, che alla luce di queste recenti indiscrezioni potrebbe trovare un riscontro maggiore.

Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr. rivela di essere il Dottor Destino al San Diego Comic-Con 2024

Il look del Dottor Destino rivelato?

L'immagine di Destino mostrata alla presentazione del Disney Blockbuster Consumer Products che circola in rete ritrae una vecchia illustrazione del personaggio tratta dai fumetti di Alex Ross per conservare il mistero. Ma Chris Gore di Film Threat ha condiviso un estratto di un reel mostrato ai presenti sostenendo che Destino avrà una cicatrice sul volto in omaggio ai "vecchi film di mostri della Universal."

Secondo quanto affermato dallo scooper MTTSH, a differenza di quanto rivelato in precedenza, Destino non sarà una variante di Tony Stark, ma condividerà col miliardario defunto una sorprendente somiglianza che sfrutterà per "presentarsi come un alleato dell'MCU".