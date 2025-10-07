Marty Supreme, reazioni entusiastiche dopo la premiere a sorpresa a NY: "Il miglior Timothée Chalamet"

Proiezione a sorpresa per il pubblico del New York Film Festival, che ha avuto l'opportunità di vedere l'atteso Marty Supreme, epica pellicola sul ping-pong interpretata dalla star Timothée Chalamet e diretta da Josh Safdie. Reazioni entusiastiche per quella che è stata definita come la "miglior performance di Chalamet nel miglior film della sua carriera". E già si parla di candidatura all'Oscar assicurata.

Il titolo del film è stato confermato al pubblico presente in sala dopo che aveva già preso posto. Timothée Chalamet e il regista Josh Safdie sono saliti sul palco della Alice Tully Hall, presso il Lincoln Center, per introdurre il film che è ambientato nella Grande Mela, dove è cresciuto il protagonista.

"Anch'io detesto le sorprese", ha esclamato scherzosamente Safdie rivolto al pubblico. La proiezione segreta era una scadenza ravvicinata per il regista, che ha aggiunto: "L'ho finito ieri alle 2 del mattino... Siete i primi spettatori a vedere questo film".

Chalamet ha raggiunto il regista sul palco per presentare il film, rivelando un legame personale con la serata. La star ha raccontato di aver frequentato il liceo vicino ad Alice Tully, quindi "è fantastico presentare il film proprio qui, al NYFF".

Timothee Chalamet sul set di Marty Supreme

Prime reazioni della critica

Ramin Setoodeh, co-redattore capo di Variety, ha condiviso un commento entusiastico del film su X, citando molte delle sue fonti di ispirazione. Ha scritto: "Marty Supreme è un mix tra Diamanti grezzi, Il giovane Holden e Jerry Maguire, il tutto sostenuto dalla migliore interpretazione di Timothée Chalamet fino ad oggi. L'ho adorato."

Concorde Diego Andaluz di Discussing Film, che ha definito Marty Supreme il "miglior film di Safdie finora", elogiando in particolare Chalamet nel ruolo da protagonista. Il critico ha parlato del film definendolo "Un'odissea cinetica che sembra un folle incrocio tra Prova a prendermi e Diamanti grezzi. Timothée Chalamet offre l'interpretazione di una vita in questo indimenticabile e maestoso tour de force cinematografico a tutto gas".

Il giornalista dell'Hollywood Reporter, David Canfield, ha definito l'interpretazione di Chalamet nei panni della leggenda del ping-pong Marty Mauser "la migliore della sua carriera": "Marty Supreme: una regia grandiosa ed esaltante di Josh Safdie. La migliore interpretazione della carriera di Timothée Chalamet - era nato per interpretare questo personaggio - con una straordinaria Odessa A'zion alla guida di un cast di supporto superbo. Wow."

Anche David Crow ha elogiato Marty Supreme scrivendo: "Marty Supreme è una vera e propria esplosione di adrenalina ed è il seguito di Diamanti grezzi che aspettavamo con ansia. Altrettanto folle e teso, ma inebriato dalla sicurezza della giovinezza e dall'arroganza di credere che talento e fascino siano sufficienti. Come opera cinematografica, lo è di sicuro."

Diretto da Josh Safdie, Marty Supreme vede Chalamet nei panni di un fenomeno del ping-pong la cui vita prende una piega complicata mentre è impegnato in un campionato all'estero. Fanno parte del cast Gwyneth Paltrow, Odessa A'zion, Kevin O'Leary, Tyler the Creator, Abel Ferrara e Fran Drescher.