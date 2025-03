Marty Supreme, Gwyneth Paltrow e il sesso con Timothée Chalamet: "L'intimacy coordinator si è fatta da parte"

La star di Shakespeare in Love ha raccontato come si sono svolte le sequenze bollenti sul set del film diretto da Josh Safdie.

Gwyneth Paltrow è stata intervistata da Vanity Fair e ha parlato della sua ultima esperienza sul set del film Marty Supreme, diretto e co-scritto da Josh Safdie.

Nel film di A24, l'attrice premio Oscar recita al fianco di Timothée Chalamet, e nell'intervista ha raccontato alcuni dettagli sulle scene di sesso con il collega.

Le scene di sesso tra Gwyneth Paltrow e Timothée Chalamet in Marty Supreme

Durante la produzione è diventata virale una foto del set in cui i personaggi di Paltrow e Chalamet si baciano appassionatamente in una scena ambientata a New York.

"Facciamo molto sesso in quel film" commenta Paltrow "Tanto, tantissimo". L'attrice confessa anche di aver chiesto al coordinatore d'intimità di non intervenire:"Ora esiste questa figura chiamata coordinatore d'intimità, che non sapevo nemmeno cosa fosse".

Primo piano di Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow ha confessato che durante una scena l'intimacy coordinator le ha chiesto se fosse a suo agio con una determinata interazione fisica e lei ha risposto:"Ragazza, io vengo da un'epoca in cui ti spogli, ti infili a letto e la macchina da presa gira".

La differenza d'età e gli elogi a Timothée Chalamet

La star ha dichiarato di aver scherzato sul set con il collega:"Ho detto 'fantastico, io ho 109 anni e tu 14'. È incredibilmente educato, ben cresciuto... stavo per dire ragazzo ma in realtà è un uomo. Prende il lavoro molto seriamente ed è molto divertente sul set".

Timothée Chalamet in una scena di Marty Supreme

Marty Supreme racconta la storia di un prodigio del ping-pong che compete a livello internazionale e inizia una relazione con la moglie di un giocatore rivale, interpretata proprio da Gwyneth Paltrow. Nel cast del film anche Tyler, the Creator, Abel Ferrara e Fran Drescher.