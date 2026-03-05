Oscar 2026: la spavalderia di Timothée Chalamet irrita parte dei votanti?

Come da tradizione, a due settimane dalla notte degli Oscar circolano le prime indiscrezioni sull'esito del voto. E l'attenzione si concentra su Timothée Chalamet, favorito "sulla carta" grazie alla travolgente interpretazione in Marty Supreme. A quanto pare, però, la spavalderia del giovane divo avrebbe infastidito alcuni votanti tanto da rendere molto meno scontato l'esito della votazione.

Timothée Chalamet con il Golden Globe come miglior attore per Marty Supreme

Perché Timothée Chalamet rischia di non vincere l'Oscar come miglior attore anche quest'anno?

Nei tradizionali sondaggi anonimi in cui i votanti si lasciano andare a indiscrezioni sulle loro scelte riportati dall'Hollywood Reporter in molti avrebbero ammesso di essere intenzionati a non votare Timothée Chalamet. Sulla carta l'attore partirebbe favorito sia perché quest'anno la critica ha esaltato la sua performance nei panni dello scatenato Marty Mauser nell'adrenalinico Marty Supreme sia perché ancora non ha conquistato l'agognato Oscar (l'anno scorso gli è sfuggito per un soffio nonostante l'incredibile lavoro svolto per incarnare il giovane Bob Dylan).

Eppure, secondo le indiscrezioni riportate da Scott Feinberg di THR, molti aventi diritto avrebbero intenzione di dare il loro voto agli altri candidati e non a Chalamet. "Da quello che ho potuto capire, molti trovano Marty Mauser, il personaggio di Chalamet in Marty Supreme, ripugnante; alcuni sono rimasti scoraggiati dalla spavalderia di Chalamet nel circuito dei premi; e altri ritengono che, a soli 30 anni, avrà molte altre possibilità in futuro, il che non è scontato per alcuni dei suoi concorrenti. Inoltre, il suo film non sta riscuotendo successo nel complesso come I peccatori o Una battaglia dopo l'altra, e sembra improbabile che vinca un Oscar in qualsiasi altra categoria" scrive Feinberg. Chalamet si sarebbe, dunque, troppo spavaldo e sicuro di sé, troppo consapevole del suo talento per convincere i colleghi ad assegnargli il maggior riconoscimento per un attore. Se quanto riportato si rivelerà corretto, molti votanti potrebbero preferirgli uno degli altri quattro candidati tra Leonardo DiCaprio (Una battaglia dopo l'altra), Ethan Hawke (Blue Moon), Michael B. Jordan (I peccatori) e l'outsider Wagner Moura (L'agente segreto).

Timothée Chalamet nei panni del "repellente" protagonista di Marty Supreme

Com'è andata finora la stagione dei premi di Timothée Chalamet?

A soli 30 anni, Timothée Chalamet ha inaugurato questa stagione dei premi come 'l'uomo da battere', come evidenzia anche la nostra analisi sugli attori e attrici favoriti agli Oscar 2026. Come scrive ancora THR, "il suo contributo è stato innegabilmente enorme in un momento in cui le ansie esistenziali sul futuro del settore aumentano di giorno in giorno. Aggiungete l'ottima accoglienza riservata a Marty Supreme e alla sua interpretazione elettrizzante - recensioni eccellenti, una serie di premi della critica e nove nomination all'Oscar, tra cui miglior film, regia, sceneggiatura e, naturalmente, miglior attore - ed ecco che è nato un favorito". La vittoria ai Golden Globe e ai Critics' Choice Award ha consolidato questa prima impressione.

Poi le cose sono cambiate con i premi assegnati dagli addetti ai lavori. Né i BAFTA né i SAG-AFTRA Actor Awards - le cui iscrizioni si sovrappongono in parte a quelle dell'Academy - hanno assegnato a Chalamet il premio come miglior attore, nonostante entrambi i gruppi abbiano accolto Marty Supreme con una valanga di nomination. L'ultimo vincitore dell'Oscar nella categoria a perdere sia i BAFTA che i SAG-AFTRA è stato Sean Penn con Mystic River, più di 20 anni fa. Colpa dell'atteggiamento ben poco umile della giovane star?

La giovinezza e l'irriverenza di Chalamet gli avrebbero fruttato una pioggia di fan, che pendono dalle labbra sue e della compagna Kylie Jenner invidiando la coppia giovane unita, bellissima e alla moda, ma l'industria guarda con apprensione ai tentativi dell'attore di rompere gli schemi. Chalamet ha dimostrato il valore del suo stile sfacciato e provocatorio, proprio mentre Hollywood è alla ricerca di un salvatore che rimpingui le casse dell'industria con successi sicuri. Nel corso della cerimonia di consegna degli Oscar 2026, in programma nella notte tra il 15 e il 16 marzo (ora italiana), scopriremo come il corpo votante si è mosso per promuovere o frenare (momentaneamente) la corsa del talento anticonformista.