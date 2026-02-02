Le cose non dette di Gabriele muccino schizza in vetta al box office italiano

Neanche il tempo di uscire nei cinema e Gabriele Muccino si impossessa della vetta della classifica degli incassi del weekend. Il suo ultimo lavoro corale, Le cose non dette, è schizzato in prima posizione nella classifica degli incassi del box office italiano con un incasso di 2.1 milioni (dati Cinetel) raccolti in 485 sale, ottenendo la migliore media per copia pari a 4.492 euro. Tratto dal romanzo Siracusa di Delia Ephron, il film racconta gli intrecci amorosi di un gruppo di coppie in vacanza e vede interpreti Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria, Carolina Crescentini, Beatrice Savignani e Margherita Pantaleo.

Bene anche il nuovo film con Timothée Chalamet in corsa per gli Oscar, analizzato nella nostra recensione di Marty Supreme. Nel secondo weekend di programmazione la pellicola di Josh Safdie è seconda con altri 1,1 milioni di euro di incassi che portano il film a superare i 3,2 milioni complessivi.

Un primo piano di Timothée Chalamet in Marty Supreme

Per Buen Camino inizia la discesa, ma non troppo

Dopo aver infranto tutti i record, diventando il maggiore incasso di sempre in Italia, per Buen Camino inizia la (lenta) discesa. Dopo sei settimane di programmazione, la commedia con Checco Zalone è in grado di aggiudicarsi un altro milione abbondante di euro di incassi che porta il totale stellare a sfiorare i 75 milioni di euro.

Altro successo di pubblico per La grazia di Paolo Sorrentino, che raccoglie altri 877.000 euro arrivando a 6,1 milioni complessivi grazie alla perizia e alle suggestioni contenute nella pellicola del regista partenopeo che racconta il compito gravoso a cui devono far fronte il Presidente della Repubblica interpretato da Toni Servillo e la figlia (una straordinaria Anna Foglietta).

In coda alla top 5 troviamo la nuova commedia sentimentale con Edoardo Leo e Claudia Pandolfi che potete approfondire nella nostra recensione di 2 cuori e 2 capanne. L'amore non è bello se non è litigarello, come mostra il film di Massimiliano Bruno, che incassa 551.000 euro per un totale di 1,6 milioni incassati in due settimane.