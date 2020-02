Martin Scorsese ha visto Parasite, ecco il suo consiglio al regista

Martin Scorsese ha scritto una lettera al regista di Parasite Bong Joon-ho, recentemente vincitore di ben quattro premi agli Oscar 2020, per dargli un consiglio affettuoso. L'autore coreano non ha mai fatto segreto della sua ammirazione nei confronti del leggendario Scorsese, a partire dal suo discorso di accettazione delle statuette degli Academy Awards.

Parasite: Woo-sik Choi con So-dam Park durante una scena

Con il suo stile spontaneo e un po' bambinesco, Bong Joon-ho si è presentato sul palco degli Oscar 2020 con gli occhi che luccicavano. Tenendo stretto in mano il suo premio, il regista ha condotto il suo discorso di ringraziamento in coreano, con visibile emozione. C'è addirittura stato un momento alla Mean Girls in cui Bong ha detto: "Se potessi farei a pezzettini il mio Oscar ne darei una parte a tutti i colleghi che erano con me in gara e che ho ammirato e studiato sempre. A cominciare da Martin Scorsese".

Il riferimento al collega, candidato nella medesima categoria con il film The Irishman, ha scatenato una standing ovation e deve aver anche fatto molto piacere a Scorsese, dato che si è poi preso la briga di scrivere una lettera super incoraggiante a Bong per spronarlo a continuare il suo lavoro.

In una recente conferenza stampa tenutasi a Seul con l'intero team di Parasite, Bong Joon-ho ha rivelato di aver ricevuto una lettera da Martin Scorsese, in cui il regista gli dà un consiglio, quello di riposarsi, ma non troppo, perché è il momento di rimettersi a lavoro e non vede l'ora di scoprire cosa Bong ha in serbo dopo il film che si è portato a casa l'Oscar come Miglior film, Miglior film internazionale, Miglior regia e Miglior sceneggiatura originale. In effetti, pare che l'autore coreano abbia già due nuovi progetti aperti: un film ambientato a Seul e la collaborazione con HBO per una serie tv basata proprio su Parasite.