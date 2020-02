Oscar 2020: Bong Joon-ho guarda teneramente la statuetta ed è subito meme

Nella notte degli Oscar 2020 il regista Bong Joon-ho ha vinto la gara dei meme, ancora una volta dopo i DGA Awards, grazie ai teneri sguardi e ai sorrisi sinceri che ha rivolto alle sue statuette.

Parasite ha vinto in tutto 4 Oscar la scorsa notte a Los Angeles, scrivendo la storia del premio più ambito del cinema e aggiungendo nuovo materiale per GIF al palmarès già nutrito di Bong Joon-ho. Per capire il perchè basta guardare le immagini del regista salito sul palco a ritirare il premio per la migliore sceneggiatura originale.

Dopo aver tenuto il suo discorso di accettazione, Bong Joon-ho ha consegnato il microfono ad Han Jin Won e ha così potuto "coccolare" la statuetta con occhi luccicanti e ancora increduli.

I fan di tutto il mondo hanno festeggiato sui social il trionfo di Bong Joon-ho ma quello che li ha mandati letteralmente in estasi sono state le reazioni del regista a ciascuno degli Oscar, avendo riservato occhiate tenerissime a ciascun premio mentre ridacchiava di gioia tra sè, come se non avesse milioni di occhi puntati addosso.