Martin Scorsese su Robert De Niro: "Ha rifiutato The Departed e Gangs of New York"

I due amici di una vita torneranno a collaborare per la decima volta in Killers of the Flower Moon, ma sarebbe potuto accadere altre due volte.

Nel corso della sua lunga intervista a Deadline, Martin Scorsese ha parlato delle occasioni mancate per tornare a collaborare con Robert De Niro in The Departed e Gangs of New York. In Killers of the Flower Moon De Niro reciterà per la decima volta al servizio del regista e amico di sempre.

Ben prima della reunion avvenuta con The Irishman, la coppia si sarebbe potuta riformare per The Departed - Il bene e il male e Gangs of New York, ma De Niro rifiutò entrambi i progetti, non ritenendoli abbastanza interessanti probabilmente.

A proposito di The Departed, Scorsese ha ricordato "Ne abbiamo parlato con Bob, ma non ha voluto farlo. Ci sono persone con cui lavoro molto, perché sono molto... ai margini, in un certo senso. Con "ai margini" intendo dire che nel corso degli anni ci sono stati molti attori con cui mi sarebbe piaciuto lavorare, ma... non sono fatto per i meccanismi dell'industria. Ci ho provato. Sono stato fortunato con Paul Newman e Tom Cruise. Tutto si è incastrato bene. Ma non ho lavorato con Bob per 10 anni, fino a Quei bravi ragazzi; abbiamo preso direzioni diverse. Poi abbiamo fatto altri due o tre film. E poi, per altri 19 anni, non abbiamo più lavorato. Nel frattempo, ci sono stati due film con Daniel Day-Lewis e per anni ho voluto lavorare con Jack Nicholson, se lavorare è la parola giusta".

"Mi ha chiesto poi se volessi dirigere Terapia e pallottole e gli risposi: 'Ma l'abbiamo già fatto: è Quei bravi ragazzi".

Poi, su Gangs of New York: "Ho voluto solo controllare. Letteralmente, mi ha chiesto: 'Cosa stai facendo?'. 'Sto lavorando a questo. Ti interessa?' 'No.' 'OK'. Abbiamo sempre parlato in questo modo, perché lui è l'unico in giro che sa da dove vengo e chi sono, da quando avevamo 15 o 16 anni".

Killers of the Flower Moon verrà presentato in anteprima al Festival di Cannes e nel corso della stessa intervista, Scorsese ha parlato della durata del film, che potrebbe essere proibitiva, ma non per i veri amanti del cinema.