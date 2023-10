Martin Scorsese: 'Il progetto su Gesù Cristo non sarà proprio un film'

Il prossimo film di Martin Scorsese su Gesù sarà "una specie di film", perché non avrà una narrazione lineare. Lo scorso maggio il regista di Killers of the Flower Moon aveva annunciato il suo progetto di realizzare un nuovo film su Gesù dopo l'incontro con Papa Francesco avvenuto in Vaticano. In un'intervista con Sight and Sound, Scorsese ha spiegato quali sono i suoi piani per questo progetto e ha rivelato solo che funzionerà "più o meno" come un film.

"Credo di essermi finalmente avvicinato a quello che potrebbe essere. È una specie di film, ma non avrebbe una narrazione diretta, non sarebbe un documentario, sarebbe una combinazione di cose. E penso che potrebbe ispirarsi allo scrittore Shūsaku Endō e alla sua Vita di Gesù [1973], che ho trovato interessante perché guarda a Gesù come a una figura filosofica, e da un punto di vista che non è occidentale. E quindi in un certo senso mi sento a mio agio. E mi sto chiedendo come posso mettere insieme alcune delle mie domande, dei miei pensieri e dei miei tentativi maturati nel corso degli anni e farne una sorta di film. E così, in questo periodo, ci sto lavorando io stesso", ha rivelato il regista che aveva già realizzato nel 1988 il celebre L'ultima tentazione di Cristo.

Willem Dafoe è Gesù ne L'ultima tentazione di Cristo di Scorsese

Killers of the Flower Moon

L'ultimo film diretto da Scorsese è Killers of the Flower Moon, che ha avuto un debutto di successo al Festival del Cinema di Cannes 2023. Il film è targato Apple TV e vanta un cast epocale che annovera i nomi di Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone e Robert De Niro (qui potete leggere la nostra recensione). Killers of the Flower Moon è nelle sale dal 19 ottobre.