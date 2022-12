Margot Robbie vorrebbe tantissimo una storia d'amore fra Harley Quinn e Poison Ivy sul grande schermo

Sono anni che Margot Robbie spinge per una storia d'amore tra Poison Ivy e Harley Quinn, anche se nessuno sembra ascoltarla.

Una storia d'amore fra Harley Quinn e Poison Ivy? Per Margot Robbie si tratta di un'idea grandiosa e di qualcosa che vorrebbe assolutamente vedere sul grande schermo da anni, senza ricevere troppi riscontri.

Birds Of Prey - E la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn: Margot Robbie in una sequenza del film

Nel corso di una recente intervista con ComicBook.com, durante il suo tour stampa Babylon, l'attrice australiana ha confessato di aver spinto per anni verso una svolta amorosa fra Quinn e Ivy: "Sono anni che spingo per questa cosa. Non puoi neanche lontanamente capire quanto intensamente abbia cercato di realizzare una visione del genere. Lo voglio anch'io".

Quando le è stato chiesto quale attrice vedrebbe nei panni del potenziale interesse sentimentale di Harley, Margot Robbie ha detto: "Onestamente... mi immagino sempre la Poison Ivy dei fumetti. In realtà non immagino un'attrice specifica per il ruolo".

Joker: Folie à Deux - Margot Robbie commenta la scelta di Lady Gaga: "Sarà una Harley Quinn incredibile"

Nel corso della sua carriera l'abbiamo vista nei panni di Harley Queen nel Suicide Squad di David Ayer, in Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) e in The Suicide Squad - Missione Suicida di James Gunn.

Il futuro di questo personaggio è, attualmente parlando, nelle mani di Lady Gaga invece. La sua interpretazione è attesa per il 4 ottobre 2024 in Joker: Folie à Deux, al fianco di Joaquin Phoenix.